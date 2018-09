Il Psg vince con il brivido | il solito Mbappé regala il successo contro il Nimes

Cavani - Mbappè - Neymar - Psg vince 3-1 : ANSA, - PARIGI, 25 AGO - Tutto facile per il Paris SG contro l'Angers nel match di oggi della 3/a giornata di Ligue 1. La squadra della capitale è stata schierata dal tecnico Thomas Tuchel con un ...

Psg - Buffon : 'La Juve? O vince o ci va vicino' : Ai microfoni di Sky Sport Buffon ha anche commentato l'esordio davanti al suo nuovo pubblico in Ligue 1 . Un esordio vincente, visto il 3-0 rifilato al Caen , che ha richiesto però anche qualche ...

Psg - Buffon : 'Juventus? O vince o ci va vicino' : Ai microfoni di Sky Sport Buffon si e' poi soffermato su Cristiano Ronaldo , sommerso dall'affetto dei tifosi bianconeri ieri a Villar Perosa. ' Sono sicuro che possa dare quello che ha dato a tutte ...

Psg - Buffon : 'Qui per vincere. Mbappé può diventare come Maradona e Pelè' : A 40 anni ha ancora tanta voglia di vincere Gigi Buffon, che già alla prima partita ufficiale con la maglia del Paris Saint Germain ha vinto il suo primo trofeo in Francia. Quattro gol al Monaco per ...

Il Psg vince la Supercoppa di Francia : Monaco battuto 4-0 - primo titolo per Buffon : PARIS SAINT GERMAIN-Monaco 4-0 33' Di Maria, 40' Nkunku, 67' Weah, 92' Di Maria IL TABELLINO PSG , 4-3-3,: Buffon; Dagba, Thiago Silva, 74' Bernede,, Rimane, Nsoki; Verratti, 76' Neymar,, Diarra, 64' ...

Primo trofeo per Buffon : vince col Psg la Supercoppa di Francia : A Shenzhen, in Cina, il Paris Saint-Germain ha conquistato il Primo trofeo della stagione ufficiale, la Supercoppa di Francia, battendo il Monaco per 4-0. Già nel Primo tempo, i parigini allenati da ...

Pastore : A Roma per vincere come al Psg : Roma, 29 LUG - Totti lo ha definito un top player, il giocatore di cui aveva bisogno la Roma in questo momento. Su Javier Pastore le aspettative non mancano. "Spero di essere all'altezza delle parole ...

Roma - Pastore : "Qui per vincere tutto. Io mezzala? Anche al Psg" : La benedizione di Francesco Totti ha lasciato il segno. "Javier Pastore è un top player", aveva detto due giorni fa l'ex capitano della Roma e adesso l'argentino, da San Diego, ringrazia. "Ha detto ...

Napoli - per Cavani serve convincere il Psg : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli , anche nel caso in cui Cavani decidesse di ridursi lo stipendio per venire incontro a De Laurentiis , dovrebbe convincere il PSG a cedere l'uruguaiano. La richiesta dei parigini ...