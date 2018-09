Il Pd riparte dalla piazza Il 29 manifestazione a Roma contro il governo

Sorpresa! La Musiello Saluzzo riparte dalla Terza Categoria? : Il giorno dopo la chiusura delle iscrizioni al campionato, in attesa della composizione ufficiale dei gironi, un'interessante indiscrezione scuote il mondo della Terza Categoria cuneese : ai nastri di partenza ci sarebbe anche la Musiello Saluzzo 90 . La società di Piera Delgrosso sarebbe quindi pronta a lottare su due fronti, femminile , con la ...

Dopo Ponte Morandi - Genova riparte dalla cultura : a Palazzo Ducale c’è Paganini Rockstar : Dopo la ferita del Ponte Morandi, a Palazzo Ducale di Genova il 19 ottobre inaugura la mostra "Paganini Rockstar". Una narrazione contemporanea, spettacolare e interattiva che racconta la vita del grande musicista, caratterizzata da un enorme successo di pubblico, ma anche da rapporti umani spesso travagliati e complessi.Continua a leggere

Ibiza - sorpresa Borriello : il bomber riparte dalla C spagnola : ¿Quién es nuestro nuevo delantero? ?? ? #VamosIbiza ? pic.twitter.com/qUzM0PYf8g - UD Ibiza, @Ibizaud, 27 agosto 2018 Nuova avventura all'orizzonte per Marco Borriello. L'ex centravanti di Milan e ...

Karius riparte dalla Turchia : sarà il portiere del Besiktas : Loris Karius è ufficialmente il nuovo portiere del Besiktas. L'ex numero uno del Liverpool riparte quindi dalla Turchia dopo che la disastrosa finale di Champions e l'arrivo di Alisson avevano di ...

Calciomercato Liverpool - Karius riparte dalla Turchia : prestito biennale al Besiktas : Loris Karius cerca il rilancio in Turchia. Dopo mesi di difficoltà, che hanno avuto il via nella finale da incubo giocata a Kiev, il portiere del Liverpool ha deciso di lasciare l'Inghilterra, per ...

Belgio : la F1 riparte dalla storia : L’ingranaggio della F1 si rimette in moto. Già a inizio settimana sono partite per il Belgio le avanguardie della logistica, della cucina, la “squadretta” destinata al montaggio delle attrezzature. Il grosso della squadra corse parte mercoledì pomeriggio. Finita la pausa estiva, arriva subito un altro “back to back”, due gare consecutive in altrettanti weekend, particolarmente […] L'articolo Belgio: la F1 riparte dalla storia sembra ...

Calciomercato : Cerci riparte dalla Turchia : Alessio Cerci riparte dalla Turchia. L’ex giocatore di Torino, Atletico Madrid e Verona è un nuovo giocatore dell’Ankaragücü. La notizia è stata ufficializzata dal club che milita nella Super Lig turca. Cerci, 31 anni, 14 presenze nella Nazionale, era svincolato dal 1 luglio.L'articolo Calciomercato: Cerci riparte dalla Turchia sembra essere il primo su CalcioWeb.

L'Akragas diventa Olimpica e riparte dalla Promozione : Alla scadenza imposta dalla Lega nazionale dilettanti, cio le 12 di ieri, il presidente della societ , Giovanni Amico, che anche assessore allo Sport, come si era impegnato a fare, ha effettuato il ...

L'Avellino riparte dalla Serie D e da Gianandrea De Cesare : E' Gianandrea De Cesare il nuovo proprietario dell' Avellino Calcio . La scelta del sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, coadiuvato dal dirigente comunale Luigi Cicalese e dal commercialista Gaetano ...

L'Avellino Calcio riparte dalla Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Societa' Sportiva Avellino Calcio sara' Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di citta'. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...

Il Cesena riparte dalla Serie D con un nuovo sponsor tecnico : Mizuno : Il Cesena FC e Mizuno annunciano di aver definito la partnership che vedrà l’azienda produttrice di attrezzature e abbigliamento sportivo, nata in Giappone nel 1906, al fianco degli atleti bianconeri per le prossime tre stagioni. In qualità di sponsor tecnico, Mizuno disegnerà e fornirà le divise ufficiali e tutto il materiale di allenamento e rappresentanza […] L'articolo Il Cesena riparte dalla Serie D con un nuovo sponsor tecnico: ...

De Laurentiis acquista il Bari e riparte dalla serie D : Il Bari calcio riparte dalla serie D con Aurelio De Laurentiis. Il sindaco del capoluogo pugliese indicherà alla Figc per l'assegnazione del titolo sportivo la Ssc Bari del patron del Napoli. È stato ...