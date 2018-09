Il Pd in piazza contro il governo dell' odio

Imprenditori veneti : "Pronti a scendere in piazza contro il governo" - : Per Matteo Zoppas, leader regionale di Confindustria, "prima di decidere, vogliamo vedere i prossimi passi contro la precarietà delle aziende". Le critiche all'esecutivo riguardano, soprattutto, ...

Gli imprenditori contro il governo : “Noi in piazza con i nostri operai” : «Noi stiamo trattenendo tanti imprenditori che sono pronti a scendere in piazza: prima di decidere, vogliamo vedere i prossimi passi concreti di questo governo contro la precarietà delle aziende. E penso soprattutto a quelle in crisi che, se chiudessero, provocherebbero ulteriore disoccupazione e impoverimento diffuso. Sono convinto che se lo scena...

Incontro Salvini-Orbán a Milano - migliaia nella piazza contro : no pasarán : «La nuova Resistenza parte da qui». La risposta a Matteo Salvini e Viktor Orbán arriva da una piazza San Babila - trecento metri in linea d'aria dalla prefettura blindatissima - piena e colorata. ...

Milano - migliaia in piazza per dire No all’incontro Orban-Salvni. Civati : “Da qui parta nuova sinistra” : piazza San Babila si riempie per il sit-in di protesta organizzato da “Europa senza Muri” e i “sentinelli di Milano” in contemporanea all’incontro tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il premier ungherese Victor Orban. All’appello hanno risposto anche Anpi, Cgil, Acli, oltre a partiti come Pd, LeU e Possibile. Proprio Pippo Civati, tra i protagonisti della protesta sul molo di Catania per la ...

Germania - neonazisti in piazza contro gli stranieri/ Ultime notizie - il deputato Frohnmaier approva : Germania, neonazisti in piazza a Chemnitz: scontri con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "caccia all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:11:00 GMT)