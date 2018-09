Il Milan saluta Polverosi | da oggi scriverà per calciomercato com

Pellegatti saluta il Milan : "Stop alle telecronache" : Per 35 anni ha raccontato il Milan, ora Carlo Pellegatti dice addio. Non racconterà più le partite della sua squadra del cuore: lo ha annunciato tramite il suo profilo Instagram.Addio socialTelecronaca dopo telecronaca ha trasformato ogni partita in un racconto quasi epico, coniando per ogni giocatore un soprannome: Alessandro Nesta era 'Tempesta perfetta', Clarence Seedorf 'Willy Wonka', Zlatan Ibrahimovic 'WonderIbra', Kakà 'Smoking bianco'. ...

Milan - Manuel Locatelli va al Sassuolo e saluta così : clamoroso schiaffo alla nuova proprietà : Andrà al Sassuolo , ma Manuel Locatelli non poteva lasciare il Milan senza un ringraziamento via social. Sorpresa, relativa,: non un pensiero per la vecchia dirigenza, Li Yonghong e i cinesi, e la ...

Milan - Luca Antonelli saluta i colori rossoneri : “spero che Leonardo e Maldini riportino il club sul tetto del mondo” : L’esterno italiano ha risolto il suo contratto con il Milan per trasferirsi all’Empoli, su Instagram il suo saluto a società e tifosi “Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo“. LaPresse/Spada Così su Instagram Luca Antonelli nel giorno in cui lascia ufficialmente il Milan per proseguire la sua carriera all’Empoli. ...

Sarri saluta Bakayoko : "Può andare via in prestito". Il Milan lo aspetta : Alla vigilia dell'esordio in Premier, il tecnico del Chelsea conferma le voci di addio del francese, molto vicino ai rossoneri

Calciomercato - Nikola Kalinic va all'Atletico Madrid e saluta il Milan : Nikola Kalinic è ad un passo dall'Atletico Madrid. L'attaccante croato, più volte accostato ai Colchoneros durante questa finestra di Calciomercato, adesso sembra davvero in procinto di lasciare il ...

Higuain saluta la Signora Il Milan rilucida il suo «9» : D'altronde Paul Singer, fondatore del fondo Elliott, l'aveva annunciato il giorno dell'insediamento del nuovo CdA del Milan: «Riconosciamo il posto di primo piano che il club occupa nel mondo del ...

Higuain saluta la Signora e "abbraccia" il Milan : Un vero numero nove, un centravanti di sostanza capace di garantire tanti gol alla squadra; e che possa permettere alla nuova proprietà di presentarsi ai tifosi con un colpo ad effetto. Perché dalle parti di Milanello da troppi anni manca un bomber vero.E dunque eccolo, Gonzalo Higuain. L'offensiva è partita grazie al gioco di sponda di una Juventus che vuole liberarsi di lui: ieri in giornata c'è stato a Torino un primo incontro tra Nicolas ...

Mirabelli saluta il Milan : “15 mesi difficili di lavoro - ma di cui vado fiero” : A pochi giorni di distanza dall’addio di Marco Fassone è ora ufficiale anche quello del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. L’ormai ex dirigente rossonero ha salutato tutto l’ambiente con una lettera pubblicata sui suoi profili social: “Cari Milanisti, quando arriva il momento di dire grazie, vuol dire che qualcosa che era cominciato, poi finisce. Non è […] L'articolo Mirabelli saluta il Milan: “15 mesi ...