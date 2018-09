Il meglio e il peggio del matrimonio più social di sempre

UMBERTO TOZZI - 40 ANNI CHE TI AMO/ Il meglio e il peggio da Morandi e Ruggeri a Marco Masini : L'amore non ha età: soprattutto in fatto di musica. E poi, l'opera di UMBERTO TOZZI non dimostra affatto 40 ANNI. Di seguito top e flop della serata-evento di Canale 5.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport unisce il meglio ed il peggio della serie - articolo : Gran Turismo è sempre stata una serie in grado di deliziare tanto quanto di deludere l'utenza. Ed è stato così nel corso dei suoi vent'anni di vita, persino in occasione del corposo aggiornamento di luglio di Gran Turismo Sport, patch di update che opera la più radicale modifica alla natura del gioco sin dalla sua release dello scorso ottobre. L'aggiornamento introduce anche una nuova serie di caratteristiche, alcune decisamente più allettanti ...

American Horror Story - stagione 1-8 : la classifica dal meglio al peggio : Fullscreen01/09 American Horror Story Murder House02/09 American Horror Story 2 - Asylum03/09 American Horror Story 3 - Coven04/09 American Horror Story 5 - Hotel05/09 American Horror Story 4 - Freak Show06/09 American Horror Story -Roanoke07/09 American Horror Story 7 -Cult08/09 American Horror Story Apocalypse poster09/09 American Horror Story Apocalypse poster In attesa di capire se American Horror Story Apocalypse eguaglierà o meno le ...

Peggiora al Nord - ma meglio nel Weekend : Ci avviciniamo al Weekend e come preannunciato nei giorni scorsi, è in arrivo una perturbazione di origine atlantica, la prima per questo mese di Agosto. L’anticiclone africano, responsabile di questo clima caldo afoso, verrà ulteriormente indebolito lungo il suo bordo settentrionale. Ciò permetterà il transito tra la seconda parte di giovedì e venerdì la coda della perturbazione sopra indicata. Ci attendiamo pertanto un ...

Si può star meglio - non solo peggio! : Si dirà: ma in un'economia di mercato, tocca alle Imprese farlo? Vero, nel mondo ci sono grandi Aziende che già lo fanno, rende! Allo Politica tocca invece dar sprone, attrezzando un idoneo ambiente ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali vuole ripartire : “Ho passato infortuni peggiori. meglio il Mondiale che due Tour” : La delusione è ancora tantissima. Da non crederci: quando sembrava essere davvero al top, pronto addirittura ad attaccare, Vincenzo Nibali è finito a terra a causa di uno spettatore sull’Alpe d’Huez e ha dovuto dire addio alle chances di giocarsi il podio al Tour de France 2018. Tornerà lo Squalo alla Grande Boucle? “Sì, magari sì, per carità. Ma che delusione adesso…” le sue tristi parole alla Gazzetta dello ...

Riforma pensioni - no grazie. Se il ‘cambiamento’ deve essere in peggio - meglio evitare : “Cambiamento” è un termine neutro se non accompagnato da un avverbio che lo qualifichi; pertanto, elogiare il governo perché sarebbe #Governodelcambiamento, per usare un hashtag popolare su Twitter, è un sintomo di webbite ma è un non senso se non accompagnato da spiegazioni circa in che direzione vada il cambiamento. A mio personale avviso va “in peggio”, per vari motivi che non sto a dibattere ora, ma in particolare noto come anche su misure ...

Nel 2060 l’economia mondiale starà meglio o peggio di oggi? : (Foto: The Digital Artist/PixaBay) Da qui al 2060 il baricentro dell’economia globale si sposterà decisamente verso l’Asia. Lo riferisce l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)nel suo ultimo rapporto The Long View. Risultato: Cina e India rappresenteranno un quota sempre crescente della produzione andando a contare, entrambe, per il 20% e il 25% del prodotto interno lordo mondiale, contro poco più ...