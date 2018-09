Il figlio disabile è fidanzato con una ragazza rom ​Il padre lo caccia via da casa

“Comunica solo così!”. Rubano il computer al figlio disabile : il padre è disperato. L’appello : Da circa trentanni il mondo è cambiato grazie alle continue evoluzioni della tecnologia, dell’informazione e della comunicazione: gli sviluppi, infatti, permettono oggi di avere nuove risorse per fornire aiuti compensativi utili per la riabilitazione, la comunicazione e l’autonomia delle persone con disabilità. Ciascun disabile ha caratteristiche uniche e quindi la pedagogia specializzata, prendendosi cura della persona, cerca di ...

L'appello di un padre ai ladri : "Con quel pc mio figlio disabile parla con i compagni. Vi prego - restituitelo" : Il figlio disabile riesce a comunicare con i compagni di classe solo grazie a un pc, lo stesso che dei ladri hanno rubato dalla scuola elementare Giordani alla Cirenaica, a Bologna. Il padre di Andrea, Gianluca Dall'Osso, ha lanciato un appello, per chiedere che il computer con installato un programma all'avanguardia venga restituito.Si legge sul Corriere:"Vi prego , riportate il computer a mio figlio : è lo strumento con cui comunica con ...

figliomeni-Rollero (FI) : Disabile ‘sequestrata’ per mancata rimozione rami : Roma – “È paradossale che dopo quindici giorni, a seguito del nubifragio di meta’ luglio, il Servizio giardini del dipartimento Ambiente non abbia ancora rimosso i tantissimi rami dell’albero caduto nei pressi di via Carlo Alberto 31 a due passi dalla centralissima piazza Vittorio”. “Ma quello che e’ vergognoso e’ che nessuno sia intervenuto pur avendo riscontrato che tali rami impediscono ...