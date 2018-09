Il caso Ronaldo fa ancora discutere Ceferin | ' Chiedete a lui'

caso Ronaldo i lavoratori di Melfi scendono in campo" : Arriva Ronaldo e scatto una sciopero. I sindacati FIM UILM FISMIC UGLM non ci stanno e vanno all'attacco. Contro chi prende posizioni estremiste che sfruttano pure 'la fame nel mondo', per dirla con una battuta,…e contro chi associa FCA con l'acquisto del fuoriclasse nelle fila della Juve. Anche perché Fiat Chrysler non ha pagato nulla e anche a livello di sponsorship ...