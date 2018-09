Il Bayern Monaco strapazza lo Stoccarda | 0-3

Calciomercato - Bernat vicinissimo al trasferimento dal Bayern Monaco al PSG : Juan Bernat sembra essere a un passo dalla conclusione dell’accordo con i francesi del Paris Saint-Germain. È quanto sostenuto dall’emittente radio tv Deportes Come, che aggiunge che il laterale sinistro potrebbe firmare per le prossime tre stagioni. Bernat, attualmente in forza al Bayern Monaco, da quando Pep Guardiola ha lasciato la panchina dei bavaresi ha trovato sempre meno spazio. Nonostante le sue caratteristiche ...

Bayern Monaco - ceduto Rudy allo Schalke 04 : i bavaresi incassano sedici milioni di euro : Il presidente del Bayern ha confermato la cessione di Sebastian Rudy allo Schalke 04, sottolineando come si tratti di un trasferimento logico “Si tratta di un trasferimento logico per lui“. Il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, conferma così la cessione allo Schalke 04 del centrocampista Sebastian Rudy. Ventotto anni, Rudy, arrivato a Monaco nel 2017 dall’Hoffenheim, è stato ceduto dai bavaresi per una ...

Bayern Monaco-Pavard - si intromette Klopp : Tra il Bayern Monaco e Benjamin Pavard si intromette Jurgen Klopp : secondo quanto riferito dal Daily Mirror , il Liverpool si è inserito nella corsa al difensore dello Stoccarda , campione del Mondo con la Francia.

Bayern Monaco - Kovac teme grave infortunio per Coman : Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha detto che teme un grave infortunio per il francese Kingsley Coman, che ha subito un duro colpo nella vittoria per 3-1 di ieri sera contro l’Hoffenheim della giornata di apertura della Bundesliga. “Non so se va bene, sente un dolore acuto”, ha detto Kovac dopo la vittoria della sua squadra all’Allianz Arena. Coman ha subito fallo da Nico Schulz dove ha avuto una torsione ...

Bayern Monaco - grave infortunio per Kingsley Coman : i dettagli : Kingsley Coman è stato costretto a lasciare il campo ieri nell’anticipo di Bundesliga tra il suo Bayern Monaco e l’Hoffenheim Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha detto che teme un grave infortunio per il francese Kingsley Coman, che ha subito un duro colpo nella vittoria per 3-1 di ieri sera contro l’Hoffenheim della giornata di apertura della Bundesliga. “Non so se va bene, sente un dolore acuto”, ...

Müller - Lewandowski e Robben : il Bayern Monaco vince 3-1 contro la bestia nera Hoffenheim : Il classe '95 è ormai inamovibile o Boateng può anche partire in questo finale di mercato? Cronaca Subito dominio del Bayern in avvio, ma la squadra di Kovac non riesce a colpire nonostante diversi ...

Bundesliga : Bayern Monaco-Hoffenheim 1-0 LIVE : Bayern Monaco-Hoffenheim 1-0 LIVE , 23' Muller, FORMAZIONI UFFICIALI Bayern Monaco, 4-3-3, : Neuer, Kimmich, Boateng, Sule, Alaba, Martinez, Thiago Alcantara, Thomas Muller; Coman, Ribery e ...

Bundesliga al via : Bayern Monaco-Hoffenheim in diretta LIVE. Formazioni ufficiali : Formazioni ufficiali Bayern Monaco, 4-3-3, : Neuer, Kimmich, Boateng, Sule, Alaba, Martinez, Thiago Alcantara, Thomas Muller; Coman, Ribery e Lewandowski Hoffenheim, 3-5-2, : Baumann; Bicakcic, Vogt, ...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Hoffenheim - 1^ Giornata Bundesliga 24-08-18 : All’Allianz Arena, Bayern Monaco e Hoffenheim apriranno le danze della cinquantesima Bundesliga, con i padroni di casa campioni in carica e alla ricerca del settimo titolo consecutivo. I bavaresi non hanno apportato grosse modifiche alla rosa, con l’unico acquisto da segnalare l’ex Schalke Goretska, ma ha una nuova guida in panchina, ovvero Niko Kovac, vecchia bandiera del club e che ha fatto tanto bene con ...

Bayern Monaco - Lewandowski attacca : "Non mi hanno protetto" : Tensione, tanta tensione. Sparita con tre gol in Supercoppa. Perché Robert Lewandowski l'anno scorso è stato criticato perché troppo spesso, nelle gare importanti, è rimasto a secco. Non ha segnato ai ...

Lewandowski torna a parlare : “ecco perchè volevo lasciare il Bayern Monaco” : Robert Lewandowski ha pensato di lasciare il Bayern Monaco prima di cambiare repentinamente idea e restare alla corte di Kovac Robert Lewandowski è stato ad un passo dall’addio al Bayern Monaco, a causa di qualche incomprensione poi placata. Il centravanti, parlando alla Bild, ha svelato quanto accaduto nelle ultime settimane, tra alti e bassi del rapporto con il bavaresi: “Tra aprile e maggio tutti mi attaccavano e non sentivo ...

Lewandowski chiude al Real Madrid : 'Mai più guerra al Bayern Monaco - ecco perché volevo andarmene' : Il figliol prodigo è tornato all'ovile e ora non vuole più andarsene: finita la guerra tra il Bayern Monaco e Robert Lewandowski , che rompe il silenzio e racconta a Sport Bild la verità sulla turbolenta estate, chiudendo definitivamente la porta al Real Madrid . L'attaccante polacco spiega: 'Tra aprile e maggio tutti mi attaccavano e non sentivo nessuna ...

Bayern Monaco - Boateng-PSG non è ancora chiusa : Secondo Sky Sport Uk Jerome Boateng potrebbe ancora lasciare il Bayern Monaco per raggiungere il PSG .

Juventus - attenta al Bayern Monaco : occhi su Dybala! : I bavaresi hanno individuato nella Joya il profilo perfetto su cui puntare nel prossimo calciomercato