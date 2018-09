Il 12 settembre arrivano i nuovi iPhone. Cosa sappiamo finora : Tante indiscrezioni e, adesso, anche una data , ufficiale, e un'immagine , che ancora non lo è, . Apple presenterà i nuovi iPhone il prossimo 12 settembre. Il sito 9to5Mac ha pubblicato una foto dei ...

I nuovi iPhone arrivano il 12 settembre : trapelano alcune immagini : (Foto: 9to5Mac) Proprio nei giorni in cui l’attenzione del mondo tecnologico è rivolta all’Ifa di Berlino, Apple torna a far parlare di sé con un annuncio ufficiale e alcune immagini trapelate anzitempo online. La casa di Cupertino ha infatti annunciato in queste ore la data dell’evento di lancio dei suoi prossimi iPhone: il sipario sul palco dello Steve Jobs Theater si alzerà la mattina di mercoledì 12 settembre, o alle 19 in ...

Vodafone sfida Tim e Wind : arrivano le due migliori offerte winback di settembre : Vodafone sfida Tim e Wind: arrivano le due migliori offerte winback di settembre, foto: Hardware Upgrade Vodafone sfida Tim e Wind: arrivano le due migliori offerte winback di settembre Vodafone, si ...

Stangata pane - pasta e materiale scolastico : da settembre arrivano i rincari : Il periodo autunnale è alle porte e la Stangata sui prezzi di bollette, pane e pasta si fa sempre più vicina. Non sara' tutto negativo, ma si è gia' a conoscenza del fatto che alcuni prodotti alimentari subiranno un rincaro. In particolare, si parla di alimenti molto utilizzati come pane, pasta e grissini che subiranno un rialzo di prezzi per via dell'aumento del costo del grano. Si parla in media di 45 euro in più spesi da ogni famiglia. I ...

Nuovi iPhone 2018 arrivano il 12 settembre - cosa sappiamo finora : Apple dovrebbe annunciare la seconda generazione di iPhone X il prossimo 12 settembre. Come nel 2017, anche quest’anno la Mela avrebbe scelto la stessa data e la stessa location – lo Steve Jobs Theater dentro la propria sede a Cupertino – per il suo consueto keynote autunnale in cui presenterà lo stato dell’arte per il futuro. Una gamma composta da tre iPhone, come ha confermato l’indiscrezione di Bloomberg che ...

Tutti a pesca nel Salento - a settembre arrivano le ricciole - : Con la canna fissa, con quella da lancio, al bolentino, alla traina, o subacquea, l'importante è sfidare il mare nello sport più sano e coinvolgente che possa esistere. La pesca nel Salento , terra ...

Pensioni - a settembre arrivano le quattordicesime non pagate : "Occhi aperti" : I pagamenti della 14esima mensilità di pensione avvenuti a luglio ammontano ad oltre 3 milioni e 280mila euro, e a settembre ne saranno corrisposti ulteriori 48mila euro. A seguito della...

Bake Off 2018 dal 7 settembre su Real Time. Arrivano il daytime e una nuova location : Benedetta Parodi e i giudici di Bake Off Benedetta Parodi non ha perso tempo. Terminata in anticipo la sua esperienza in Rai, la cuoca giornalista si è rituffata sotto al tendone di Bake Off Italia. La sesta edizione, già registrata, partirà venerdì 7 settembre in prima serata su Real Time. I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara incoroneranno il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Bagatti ...

Bake Off 2018 dal 7 settembre su Real Time. Arrivano il daytime e una nuova location : Benedetta Parodi e i giudici di Bake Off Benedetta Parodi non ha perso tempo. Terminata in anticipo la sua esperienza in Rai, la cuoca giornalista si è rituffata sotto al tendone di Bake Off Italia. La sesta edizione, già registrata, partirà venerdì 7 settembre in prima serata su Real Time. I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara incoroneranno il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Bagatti ...