Ifa 2018 | vanno in scena gli elettrodomestici del futuro

Presunto Huawei Mate 20 o Mate 20 Pro avvistato ad Ifa 2018 : Un Presunto Huawei Mate 20 o Mate 20 Pro è stato avvistato ieri pomeriggio ad IFA 2018 offrendo delle interessanti conferme. L'articolo Presunto Huawei Mate 20 o Mate 20 Pro avvistato ad IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

Ifa 2018 : videoproiettori - stampanti e le soluzioni di realtà aumenta di Epson - : ... composta di vari modelli adatti all'uso nell'intrattenimento così come in aree professionali quali il sistema sanitario, il mondo ingegneristico, fino al pilotaggio dei droni commerciali. A IFA i ...

I migliori smartphone di Ifa 2018 : L’Ifa di Berlino non è esattamente una fiera incentrata sulla telefonia; per le uscite di smartphone e tablet solitamente le aziende prediligono il Mobile World Congress di Barcellona o eventi organizzati per conto proprio. Nonostante questo però la manifestazione tedesca non manca mai di farsi occasione per diverse aziende di presentare i loro modelli più recenti o di annunciare l’arrivo nel vecchio continente di gadget già sul ...

Jaybird X4 - i nuovi auricolari wireless per lo sport di Logitech a Ifa 2018 - : Gli auricolari sono a prova di acqua e sudore: il grado di certificazione IPX7, infatti, permette di gestire al meglio qualsiasi condizione atmosferica e rende gli auricolari ideali anche per sport ...

Ifa 2018 : Wiko View2 Go - View2 Plus e Harry2 Ufficiali con il notch economico : Anche ad IFA 2018, dopo un grande MWC, Wiko presenta tanti dispositivi, belli e giovanili tra cui un dispositivo con notch economico IFA 2018: Wiko View2 Go, View2 Plus e Harry2 Ufficiali con il notch economico Anche Wiko è in vena di presentare una miriade di dispositivi anche ad IFA 2018 di Berlino dopo un grande […]

Ifa 2018 : Lenovo presenta dispositivi smart - notebook ed altro : A Berlino, Lenovo è in grande spolvero con tantissimi dispositivi presentati tra notebook, convertibili e dispositivi smart per casa IFA 2018: Lenovo presenta dispositivi smart, notebook ed altro Lenovo è in grande spolvero e a Berlino durante l’IFA 2018 ha presentato una marea di dispositivi davvero per tutti spaziando dai prodotto smart, ai notebook/convertibili fino […]

Ifa 2018 : Alcatel 3T 8 è il primo tablet con Android Go : Alcatel presenta un tablet economico che è il primo al mondo ad avere Android Go. Si chiama 3T 8 e costerà 119 euro IFA 2018 di Berlino: Alcatel 3T 8 è il primo tablet con Android Go TLC sul palcoscenico di IFA 2018 di Berlino che si sta tenendo in questi giorni ha presentato un […]

Ifa 2018 : Wiko View2 Go - View2 Plus e Harry2 Ufficiali con il notch economico : Anche ad IFA 2018, dopo un grande MWC, Wiko presenta tanti dispositivi, belli e giovanili tra cui un dispositivo con notch economico IFA 2018: Wiko View2 Go, View2 Plus e Harry2 Ufficiali con il notch economico Anche Wiko è in vena di presentare una miriade di dispositivi anche ad IFA 2018 di Berlino dopo un grande […]

Ifa 2018 : Lenovo presenta dispositivi smart - notebook ed altro : A Berlino, Lenovo è in grande spolvero con tantissimi dispositivi presentati tra notebook, convertibili e dispositivi smart per casa IFA 2018: Lenovo presenta dispositivi smart, notebook ed altro Lenovo è in grande spolvero e a Berlino durante l’IFA 2018 ha presentato una marea di dispositivi davvero per tutti spaziando dai prodotto smart, ai notebook/convertibili fino […]

Ifa 2018 : Alcatel 3T 8 è il primo tablet con Android Go : Alcatel presenta un tablet economico che è il primo al mondo ad avere Android Go. Si chiama 3T 8 e costerà 119 euro IFA 2018 di Berlino: Alcatel 3T 8 è il primo tablet con Android Go TLC sul palcoscenico di IFA 2018 di Berlino che si sta tenendo in questi giorni ha presentato un […]

Jabra presenta ad Ifa 2018 una versione degli Elite Active 65t dedicata ad Amazon : All'IFA 2018 in corso di svolgimento a Berlino, Jabra ha presentato una curiosa variante dei suoi auricolari wireless Elite Active 65t L'articolo Jabra presenta ad IFA 2018 una versione degli Elite Active 65t dedicata ad Amazon proviene da TuttoAndroid.

Jabra presenta ad Ifa 2018 una versione degli Elite Active 65t dedicata… ad Amazon! : All'IFA 2018 in corso di svolgimento a Berlino, Jabra ha presentato una curiosa variante dei suoi auricolari wireless Elite Active 65t L'articolo Jabra presenta ad IFA 2018 una versione degli Elite Active 65t dedicata… ad Amazon! proviene da TuttoAndroid.

Huawei AI Cube e Huawei Locator presentati a Ifa 2018 : Oltre a HiSilicon Kirin 980, il nuovo chipset presentato oggi a IFA 2018, Huawei ha annunciato alte due interessanti dispositivi. Il primo, Huawei […] L'articolo Huawei AI Cube e Huawei Locator presentati a IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

Ifa 2018 - le novità (democratiche) di Wiko : Neppure 250 euro: è questo il prezzo della più costosa delle novità di Wiko. Il brand francese, la cui missione è rendere più accessibile la tecnologia, ha presentato a Berlino tre novità: View2 Go, View2 Plus e Harry2. «Con questi nuovi smartphone abbiamo portato feature di alto livello – come il face unlock, con una tecnologia sviluppata da Wiko, l’intelligenza artificiale e l’ultra widescreen – in telefoni dal prezzo competitivo», ...