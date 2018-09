Blastingnews

: “Oggi sono qui, pronto per innamorarmi nuovamente.” Lorenzo è uno dei nuovi tronisti! - uominiedonne : “Oggi sono qui, pronto per innamorarmi nuovamente.” Lorenzo è uno dei nuovi tronisti! - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 31 agosto 2018: i nuovi tronisti! - #Anticipazioni… - notizie_star : I tronisti di Uomini e Donne che vedremo dal 10 settembre confermato Luigi Mastroianni: -

(Di sabato 1 settembre 2018) Habemusdi! Dopo varie indiscrezioni, rumors e segnalazioni questo pomeriggio nel corso della prima registrazione del trono classico, sono stati presentati i nuovi quattrodi quest'anno chemettersi in gioco a partire dal prossimo lunedì 10. Possiamo dire subito che i pronostici della vigilia sono stati rispettati, dato che in trasmissione torneranno due volti noti al pubblico, in quanto ex pretendenti di Sara Affi Fella. VIDEO I nuovidisonoe Lorenzo ex di Sara Affi Fella Stiamo parlando die di Lorenzo Riccardi, entrambi promossi a nuovidel dating show di Maria De Filippi dopo la partecipazione alla scorsa edizione come corteggiatori di Sara. I due, quindi, metteranno da parte le 'armi' e cesseranno di essere rivali, pronti a mettersi in gioco per cercare il ...