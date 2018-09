I look degli invitati al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez

Matrimonio Ferragni-Fedez - i look degli invitati alla festa pre-nozze : Ormai manca solo una manciata di ore al Matrimonio italiano più atteso dell’anno: Chiara Ferragni e Fedez convoleranno a nozze oggi a Noto, in Sicilia, dove sino a poco fa si sono protratti anche i festeggiamenti notturni pre-wedding. Il party ha avuto come cornice Palazzo Nicolaci, edificio storico barocco abbellito ulteriormente da luci, peluche e dettagli ornamentali vari per rendere la perfetta location in celebrazione dell’amore ...

Us Open - Serena Williams in campo con un look invidiabile! Dettagli e prezzo degli outfit firmati Nike [GALLERY] : Cosa indosserà Serena Williams agli Us Open? Lo slam americano è pronto al suo esordio sul cemento, ecco i Dettagli dell’outfit della tennista di casa Serena Williams tra le favorite alla vittoria finale degli Us Open? La tennista ex numero uno al mondo, da padrona di casa del torneo di Flushing Meadows, potrebbe ‘rinascere’ con un trionfo nello slam sul cemento. Le avversarie però sembrano non temerla come una volta e le ...

Trenitalia - Frecciabianca addio! E' il momento degli Intercity Nuovo look : Teleborsa, - Il marchio Frecciabianca è probabilmente giunto al termine della sua esistenza. Il servizio potrebbe cessare probabilmente in dicembre, con l'entrata in vigore dell'orario invernale, ...