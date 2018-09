I FRATELLI FAMOSI CON VITE MOLTO DIVERSE

Vip di riflesso : FRATELLI e sorelle dei famosi : Dai Rodriguez alle Ferragni, dalle Balivo alle Ventura. Le Celeb hanno spesso fratelli o sorelle che ne seguono le orme, beneficiando in parte del cognome già noto. Alcuni di loro, invece, pur non facendo parte del mondo dello showbiz come i più celebri parenti, sono diventati famosi loro malgrado sui social, collezionando follower su follower. Quasi per inerzia. Se i casi delle sorelle Ferragni o del clan Rodriguez sono tra i più eclatanti, e ...