I fratelli Coen stile cowboy non riescono a stare in sella

Festival di Venezia 2018 - The Ballad of Buster Scruggs : le sei favole del vecchio West dei magici fratelli Coen : La conquista della frontiera, la vita da carovana, la caccia all’oro, la tradizione orale, la nascita delle banche, la giustizia fai-da-te con l’uso smodato delle armi. In sintesi, la formazione identitaria ab origine del popolo americano secondo Ethan & Joel Coen. Una tematica che se filtrata nel cinema non poteva esimersi dall’appartenere al genere Made in USA per eccellenza, il Western. Ecco la sintesi di The Ballad of Buster Scruggs, il ...

The Ballad of Buster Scruggs - il Far West visto dai fratelli Coen : A Venezia 75 non approda un film dei Coen ma è come se ne ce ne fossero sei, corti e riuniti in un’unica pellicola legati dal tema Western. The Ballad of Buster Scruggs scorre sul grande schermo come facevano certi film antologici italiani, ormai divenuti classici, di una quarantina di anni fa, vedi Boccaccio 70, per certi versi un punto di riferimento (ammesso) di questa operazione. E. “Amando tutto il cinema, amiamo anche i corti. ...

Ladykillers - La7/ Info streaming del film dei fratelli Coen con Tom Hanks (oggi - 8 agosto 2018) : Il film Ladykillers va in onda in prima serata, a partire dalle 23.20, su La7. La pellicola è stata girata dai fratelli Coen e nel cast figurano Tom Hanks e altri ancora.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:29:00 GMT)

