I Ferragnez si commuovono alla festa prima del matrimonio

ilgiornale

(Di sabato 1 settembre 2018) Nel party pre-di Chiara Ferragni e Fedez non sono mancate le emozioni. La coppia ha voluto trascorrere qualche ora in compagnia dei familiari e degli amici che sono andati in Sicilia per le nozze del cantante e della fashion blogger. Sul palchetto di Palazzo Nicolaci hanno preso le parole anche i genitori degli sposi che hanno ricordato l'infanzia della Ferragni. Per Fedez invece è arrivato un messaggio pieno di affetto da parte degli amici.E tra un discorso e l'altro dal palco, sia la Ferragni che Fedez si sono abbandonati a qualche lacrima di commozione. "Quanto abbiamo pianto e riso ieri sera. Vi amo ragazzi", ha affermato la fashion blogger postando su Instagram una foto che la ritrae insieme a Fedez proprioche ha preceduto il gran giorno del. Insomma non solo social o foto dei paparazzi, in questoc'è anche spazio per le emozioni "vere" ...