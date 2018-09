I Ferragnez hanno detto Sì!

huffingtonpost

(Di sabato 1 settembre 2018) Finalmentepronunciato il fatidico sì: dopo essersi scambiati le promesse, Chiara Ferragni e Fedez si sono uniti in matrimonio, di fronte al sindaco Corrado Bonfanti che ha celebrato il rito. La cerimonia si è svolta tenuta di Dimora delle Balze, nei dintorni di Noto, in Sicilia. La sposa si è presentata in un magnifico abito ampio di Dior, senza scollature e con ricchi ricami. Fedez, invece, ha indossato un vestito firmato Versace, sofisticato e sui toni del blu. La fashion blogger si è commossa leggendo le promesse di fronte al suo amato poco prima del sì: "Sembravamo così diversi e incompatibili", ha affermato al microfono. Bellissimi ❤️Un post condiviso da The(@theofficial) in data: Set 1, 2018 at 10:25 PDT#TheUn post condiviso da TheOfficial (@the_) in data: Set 1, 2018 ...