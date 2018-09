Highlights Milan-Roma 2-1 | Cutrone piega i giallorossi al 94°minuto

VIDEO Milan-Roma 2-1 - gli Highlights e la sintesi della terza giornata di Serie A : apoteosi rossonera con Cutrone al 96' : Spettacolare 2-1 a San Siro nell’anticipo del venerdì della terza giornata del campionato di Serie A di calcio. Il Milan, alla prima uscita stagionale in casa, riesce a spuntarla al 96′ con una rete di Cutrone sulla Roma. A sbloccare il risultato era stato Franck Kessie, con un buon inserimento al 40′. Pareggio timbrato Fazio, su mischia dopo un corner, al 60′. Poi è stato il momento del VAR: prima a fermare Gonzalo ...

Napoli-Milan : Cronaca - Commento e Video Highlights : La squadra di sir. Carlo Ancelotti , pur evidenziando lacune difensive, è riuscita ad imporsi al San Paolo grazie ad una strepitosa rimonta targata Zielinski-Mertens . Cronaca E Commento DI Napoli-Milan 3-2 L'avvio di gara a razzo del Milan ha lasciato di stucco i tantissimi tifosi del Napoli accorsi numerosi al San Paolo. L'1-0 in acrobazia dell'ottimo Jack ...

Video/ Napoli-Milan - 3-2 - : Highlights e gol della partita - Serie A - 2giornata - : Video Napoli Milan , 3-2, : highlights , gol della partita , valida per la 2giornata di Serie A. Immagini salienti della sfida al San Paolo , 25 agosto, .

Video / Milan-Real Madrid (1-3) Highlights e gol della partita : primo gol di Higuain (Trofeo Bernabeu) : Video , Milan-Real Madrid (1-3) . highlights e gol della partita valida per il Trofeo Bernabeu. Gonzalo Higuain segna la sua prima rete con la maglia rossonera sulle spalle.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 08:41:00 GMT)

VIDEO/ Milan Barcellona (1-0) : Highlights e gol. Gattuso : fatto un passo indietro (ICC 2018) : VIDEO Milan Barcellona (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida come amichevole dell'International Champions cup 2018. La decide Andrè Silva.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 11:40:00 GMT)

VIDEO/ Milan Tottenham (0-1) : Highlights e gol. Gattuso : è una sconfitta immeritata (ICC 2018) : VIDEO Milan Tottenham (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, amichevole per la International Champions Cup 2018. Sfida decisa con la rete di N'Koudou.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:50:00 GMT)

ICC - Tottenham Milan 1-0 : gol e Highlights. Decide N'Koudou - panchina per Bonucci : Dall'altra parte tante assenze per Pochettino , allenatore che può vantare 9 giocatori scesi in campo fino alle semifinali della Coppa del Mondo: ecco spiegata una formazione infarcita di giovani e ...