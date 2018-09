Guadagnino | Suspiria di sollievo

SUSPIRIA/ Video - il remake di Luca Guadagnino in proiezione al Festival del Cinema di Venezia : SUSPIRIA di Luca Guadagnino è tra i film più attesi della 75esima edizione del Festival del Cinema . A Venezia , oggi, verrà presentato in doppia proiezione .(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Tilda Swinton : «Io e Guadagnino - posseduti da Suspiria» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 35 di Vanity Fair in edicola dal 29 agosto al 5 settembre Ho sentito parlare per la prima volta del remake di Suspiria dieci anni fa. Ed ero già in ritardo. Accadde sul set di Io sono l’amore, a Milano, a Villa Necchi. Saranno stati i primi di luglio e faceva un caldo vile. Le zanzare si intrufolavano nei mulinelli di neve finta per la scena che si girava, ambientata la sera di Natale (il cinema non ...