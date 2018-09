Grillo | Più Pil equivale a più benessere? Enorme errore

Grillo fa guerra ai pedaggi : "Non paghiamo più il pizzo" : Si intitola "I Signori delle Autostrade" e sul blog di Beppe Grillo suona come un invito alla disobbedienza civile. "Per le autostrade già esistenti dobbiamo dire basta al pizzo dei concessionari" si legge tra l'altro nel post, poco dopo la frase: "Le autostrade devono diventare gratuite". Ed ecco come il comico diventato l'anima dei 5Stelle arriva a questa conclusione: "Noi, i nostri padri, i nostri nonni abbiamo pagato le autostrade. Il loro ...

Beppe Grillo - appello contro i farmaci omeopatici/ "Le farmacie non vendano più questi prodotti" : Beppe Grillo attacca l'omeopatia, il garante del Movimento Cinque Stelle chiede la sospensione della vendita di prodotti senza la comprovata efficacia dal punto di vista scientifico.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 09:41:00 GMT)

Il 5 Stelle Barillari : "Politica più importante della scienza". Il M5S si dissocia : "Sui vaccini seguiamo la linea del ministro Grillo" : Non a tutti i pentastellati sono piaciute le parole di Davide Barillari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che, in un post su Facebook, si era scagliato contro gli scienziati colpevoli, a suo dire, di "imporre le loro scelte alla politica". La scienza, per il consigliere, non può venire prima delle decisioni politiche "La politica viene prima della scienza. I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare ...

Tav - Beppe Grillo cancella il progetto della Torino-Lione : 'Non ha più senso' : 'Si è tornato a parlare di Tav - ha scritto il comico sul suo blog - un'opera che appartiene allo scorso secolo, al passato, che rappresenta un mondo che non c'è più, un modo di fare economia e ...

Grillo : "Tav rappresenta mondo che non c'è più" : "Si è tornato a parlare di Tav, un'opera che appartiene allo scorso secolo, al passato, che rappresenta un mondo che non c'è più, un modo di fare economia e creare posti di lavoro che non ha più senso". Lo scrive Beppe Grillo su Twitter, rimandando poi al suo blog, dove elenca "le 9 'verità' che ancora circolano sulla Tav".

Grillo mette mano a Dl vaccini - verso norme più attente a minoranze : Roma, 4 lug., askanews, - Il ministro della Salute Giulia Grillo mette mano alla questione più bollente degli ultimi mesi in tema di sanità: l'obbligo di vaccinazioni per l'accesso a scuola. Le norme ...