Grandi opere | per deciderle ci vogliono due analisi diverse L’alternativa è peggiore

(Di sabato 1 settembre 2018) In Italia, per non sbagliare, il governo precedente non ha usato né l’una né l’altra, e ancora recentemente l’ex-ministro Graziano Delrio in Tv sul La7 ha dato dimostrazione (forse non del tutto ingenua, c’è da pensare), di ignorare la differenza tra le due. Differenza che non è affatto complicata, come vedremo. La primasi chiama Costi-Benefici (ACB; in inglese per chiarire ci mettono anche un “sociali”: “social cost-benefit analysis”). Misura se le risorse consumate dalla collettività (non dallo Stato!) per costruire qualcosa sono inferiori o superiori ai benefici totali (sempre per la collettività) che quel progetto produrrà negli anni. La secondasi chiama Finanziaria (AF), è molto più semplice, c’entra solo lo Stato, non la collettività, e misura quanti soldi costa allo Stato costruire qualcosa e quanti di quei soldi gli torneranno in cassa negli anni. La ACB dunque ...