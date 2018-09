Grandi opere | grande inaffidabilità

Pensioni d'oro - Grandi opere - No Way : tutti i temi su cui Lega e M5s sono in disaccordo : sono contento di questi mesi di lavoro e ci prepariamo ad una manovra economica che darà le prime risposte, non promettiamo miracoli, ma i primi segnali di cambiamento per l'economia'. Infrastrutture:...

Salvini prende le distanze dai 5 Stelle : “Non dobbiamo bloccare le Grandi opere” : Le grandi opere s’hanno da fare: sicuramente la Pedemontana veneta, il Tap, il terzo valico di Genova e naturalmente il nuovo ponte al posto del Morandi; la Tav, chissà. Il messaggio di Matteo Salvini arriva da Venezia, per la firma del Protocollo legalità contro corruzione e infiltrazioni mafiose appunto sulla Pedemontana. Occasione solenne, fra i...

Il volano delle Grandi opere : Può tornare a crescere il nostro Paese in assenza di una programmazione certa in materia di grandi opere? Il rilancio industriale passa di qui. L'Italia, come vediamo drammaticamente tutti i giorni, è ...

Basta con le divisioni ideologiche sulle Grandi opere : Da almeno due decenni, una frattura politica e culturale del nostro Paese è quella tra i Sì e i No alle Grandi opere infrastrutturali, dalle Grandi arterie di transito agli impianti energetici.La contrapposizione si è fatta spesso ideologica, tanto da far passare in secondo piano le considerazioni di merito.La tragedia di Genova ha sullo sfondo il dibattito cittadino consumato per anni tra favorevoli e contrari all'opera ...

Senza Grandi opere - Genova non esiste : Niente Gronda, niente variante, basta grandi opere. Già. Ma tacessero, per una volta, sulla mia città ferita, i cretini alla Travaglio. Il cuore stesso di Genova è una grande opera. Non cresce, non esiste, non è concepibile una città coi monti a pugnalare il mare, Senza grandi opere. I grattacieli d

Perché dopo Genova non si deve più dire No alle Grandi opere : "Quella delle costruzioni è una scienza esatta: infrastrutture progettate per un volume di traffico quotidiano di circa 10 mila veicoli non sopportano il passaggio di 60 mila automezzi al giorno, ...

Ponte Morandi - Beppe Grillo tuona : «Amo Genova - rivedremo tutte le Grandi opere» : Destinati, dopo l'opportuna spartitoria stagionatura politica, ad essere costruiti male e di fretta. Oppure con infinita lentezza come la Salerno-Reggio Calabria'. Il fondatore del M5S, d'altronde, ...

Grillo : "Grandi opere pubbliche tutte da rivedere" : "Contemplando questo orrore sono ancora più convinto che le grandi opere pubbliche dalla carta al mondo reale devono essere riviste: tutte ". E' quanto scrive Beppe Grillo in un lungo post sul suo blog, dedicato al crollo del ponte Morandi a Genova , aggiungendo che "la concessione a operatori ...

Grillo - rivalutare tutte le Grandi opere : ANSA, - ROMA, 15 AGO - "Contemplando questo orrore sono ancora più convinto che le grandi opere pubbliche dalla carta al mondo reale devono essere riviste: tutte. La concessione a operatori così dissennati della nostra viabilità va revocata e restituita allo stato!". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo. Il ponte Morandi ...

"Io amo Genova". Beppe Grillo sul disastro : "Rivedere tutte le Grandi opere" : "Io amo Genova". Questo il titolo del post con cui Beppe Grillo commenta sul suo blog il disastro che ha colpito la sua città, con il crollo del Ponte Marconi, manda un "vaffa" agli sciacalli e chiede al Governo di "rivedere tutte le grandi opere" e di restituire allo Stato le concessioni."La Superba è tagliata in due, in cielo volano gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e del 118, che stanno operando in condizioni estremamente ...

