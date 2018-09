Gp d' Italia | Vettel vola anche nelle terze libere | Hamilton secondo

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : qualifiche. Vettel e Hamilton - sfida sui millesimi per la pole-position : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1. A Monza si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna la pole position: sullo storico tracciato brianzolo piove da stanotte e dunque potrebbe andare in scena un turno bagnato che sulla carta potrebbe favorire Lewis Hamilton. Si preannuncia una nuova battaglia tra Ferrari e Mercedes, Sebastian Vettel vuole scattare ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Hamilton vicino - 3° Raikkonen : Le prove libere 3 del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno, disputate in condizioni d’asciutto nonostante la pioggia mattutina a Monza, sorridono a Sebastian Vettel (1’20″509) sulla Ferrari a precedere Lewis Hamilton (1’20″590) e Kimi Raikkonen (1’20″682) sull’altra SF71H. Quarto crono per l’altro alfiere delle Frecce d’Argento Valtteri Bottas (a ...

Il programma: sabato ore 12 prove libere, ore 15 qualifiche, Raidue e Sky sport F1,; domenica ore 15,10 gara, Raiuno e Sky sport F1,.

Sebastian Vettel - GP Italia 2018 : “La macchina è ok - ma può ancora migliorare” : Sebastian Vettel si presenta decisamente sorridente al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula Uno 2018. Il tedesco ha fatto segnare il miglior tempo della giornata e ha dimostrato di avere a disposizione una vettura eccellente in ogni settore e situazione. C’è grande fiducia, ma anche dell’altro, come conferma ai microfoni di Sky Sport. “Oggi è stata una giornata nella quale ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 - Vettel precede Raikkonen. Hamilton a 3 decimi : Sebastian Vettel (Ferrari) ha chiuso in testa una seconda sessione di prove libere del GP d’Italia 2018 disputata integralmente su pista asciutta. La Ferrari ha mostrato il suo potenziale portando i suoi due piloti in vetta alla classifica dei tempi davanti alle Mercedes ed alle Red Bull nella simulazione del giro di qualifica con gomma Super Soft. Il tedesco della Rossa si è dimostrato veloce ed a proprio agio sin dal primo run con la ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Ferrari al comando con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen : Due Ferrari al comando nelle prove libere 2 del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Sulla pista di Monza, Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo in 1’21″105 davanti di 27 centesimi a Kimi Raikkonen. Seguono poi le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Una sessione che è stata interrotta nella prima parte per lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, ...

F1 - GP Italia 2018 : la pista si asciuga e Sergio Perez comanda la FP1 davanti a Raikkonen. Problemi per Vettel : La pioggia (copiosa) caduta nella notte e nelle prime ore della mattinata su Monza, ha condizionato la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. La pista, specialmente in avvio, si presentava ai limiti della praticabilità, andando via via a migliorare, dato che le precipitazioni si sono interrotte prima del semaforo verde. Con il passare dei minuti i piloti sono passati dalla gomme Full Wet alle ...