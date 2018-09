Gp d' Italia | prima fila tutta Ferrari | Raikkonen in pole | Vettel secondo

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari. I punti si fanno domani!” : Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio. “Un ...

F1 GP Italia - Qualifiche : pole position a Raikkonen - prima fila tutta Ferrari : Cronaca " Q1 " Qualche goccia di pioggia bagna la pista a pochi minuti dal via, ma le Qualifiche partono su gomma slick, con Hartley e le due Ferrari che lasciano i box pochi minuti dopo l'...

The Italian Job - Raikkonen in pole position a Monza : Vettel completa una splendida prima fila Ferrari : Il pilota finlandese beffa Vettel e Hamilton all’ultimo respiro, prendendosi la pole position del Gp d’Italia con poco meno di due decimi di vantaggio sul compagno di squadra All’improvviso Kimi Raikkonen, il pilota finlandese si prende la pole position del Gp d’Italia, beffano Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Un ultimo giro perfetto quello del driver di Espoo, che stampa un fantastico 1:19.119 che non lascia ...

Vela - la prima giornata dei Campionati Italiani Giovanili 2018 condizionata dal meteo instabile : Campionati Italiani Giovanili in singolo 2018, tutte le classi in acqua con vento e onda formata La giornata a Viareggio, dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani Giovanili 2018, è partita in modo insolito, con cielo grigio, vento quasi assente e onda formata. Dopo qualche ora, e una leggera pioggia, il vento è entrato da sud-ovest inizialmente sui 6 nodi e ha toccato punte di 10-12 nodi. Gli O’Pen Bic, gli unici ad aver ...

Alla prima in Italia il nuovo Huawei Mate 20 Lite : promozione speciale abbinata : Non è passato inosservato ieri l'atteso Huawei Mate 20 Lite, non un top di gamma totale, ma comunque un dispositivo che siamo sicuri riuscirà a dire la sua, ed a farsi preferire da diversi utenti. Il terminale sarà disponibile all'acquisto in Italia a partire dal 3 settembre, al prezzo lancio di 399 euro, combinato ad una promozione speciale: chi sceglierà di acquistare il dispositivo entro il 30 settembre, riceverà in regalo l'accessorio Huawei ...

Ora legale o solare - l?Europa vuole abolire il cambio. Juncker : «Ciascun Paese fissi il suo fuso». I costi per l?Italia L'anteprima sul Messaggero Digital : L?ora legale ha uno storico legame con l?economia. Il primo ad aver teorizzato la necessità di spostare le lancette dell?orologio un?ora avanti è stato il...

Ora legale o solare - l'Europa vuole abolire il cambio. Juncker : 'Ciascun Paese fissi il suo fuso'. I costi per l'Italia L'anteprima sul ... : L'ora legale ha uno storico legame con l'economia. Il primo ad aver teorizzato la necessità di spostare le lancette dell'orologio un'ora avanti è stato il biologo George Vernon Hudson che nel 1895, alla Royal Society della Nuova Zelanda, ...

GP d’Italia : l’anteprima di Gian Carlo Minardi : La prova di forza di Spa da parte della Ferrari può essere di buon auspicio su un tracciato veloce come quello di Monza che questo fine settimana ospiterà la 69° edizione del GP d’Italia. Si prospetta un’altra entusiasmante sfida tra i due pretendenti al trono, Ferrari e Mercedes, ma soprattutto tra Sebastian Vettel e Lewis […] L'articolo GP d’Italia: l’anteprima di Gian Carlo Minardi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Affari a 4 Ruote Italia al via su DMAX (DTT, 52) questa sera, giovedì 30 agosto alle 21.25 con la prima delle sue 6 puntate da un'ora realizzata da Pesci Combattenti per Discovery Italia. Si tratta dell'adattamento Italiano del format UK, che arriva sui nostri schermi già 'addomesticata' e si vede sin dalla scelta dei protagonisti. Affari a 4 Ruote Italia | Format e protagonisti Il fulcro del programma è nell'acquisto, il restauro e la

Bergamo - la scuola estiva in corsia per i malati del Papa Giovanni viene riconosciuta : prima in Italia : Tutto è nato dall'idea di una ragazza morta a soli 14 anni dopo una lunga malattinai: con la covenzione tra Usp e ospedale esami di riparazione dal letto

Volley Insieme – Grande festa a Roma prima di Italia-Giappone : Volley Insieme: il tour riparte il 9 settembre, Grande festa a Roma prima di Italia-Giappone Ripartirà da Roma il tour di Volley Insieme, il progetto socio-sportivo presentato da Fipav e Fondazione Vodafone. A poche ore dall’attesissima sfida tra Italia e Giappone che darà il via al Campionato del Mondo di Pallavolo Maschile 2018, Volley Insieme, progetto vincitore del bando OSO – Ogni Sport Oltre promosso dalla Fondazione Vodafone, farà ...

Diciotti - prima di sbarcare due migranti sono scappati. Il legale : "Restao in Italia" : Ora che i 150 immigrati che erano a bordo della nave Diciotti sono sbarcati nel porto di Catania devono essere redistribuiti fra Chiesa italiana, Irlanda e Albania.Ma in queste ore, quello che sembrava essere un mistero su due di loro è stato svelato. Come avevamo scritto due giorni fa, prima dello sbarco della nave Diciotti, sembrava che due eritrei si fossero calati dall'imbaracazione con alcune funi e fossero scappati. Non c'erano conferme, ...