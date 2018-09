Google Pixel Watch non sarà lanciato nel 2018

Ecco Google Pixel 3 in alcuni scatti - con tanto di specifiche tecniche : non è niente male : Tocca al "piccolo" Google Pixel 3 essere immortalato in alcuni presunti scatti, e il design non sembra davvero niente male. L'articolo Ecco Google Pixel 3 in alcuni scatti, con tanto di specifiche tecniche: non è niente male proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 anche in versione "economica" : l'India sogna un nuovo Nexus - ecco i possibili prezzi : Google al lavoro su un Pixel economico di fascia media, che potrebbe arrivare in India per fare concorrenza a OnePlus 6: ecco gli ultimi dettagli.

Google Pixel 3 : presentazione il 9 ottobre a New York secondo Bloomberg : Dando per scontato che le indiscrezioni trapelate fino ad oggi sul web confermino informazioni veritiere, sono davvero pochi i dettagli ancora sconosciuti in merito ai Pixel 3, la nuova generazione di smartphone made in Google non ancora ufficializzati, ma protagonisti di centinaia di indiscrezioni in questi mesi che hanno svelato praticamente tutto. Come già avvenuto con le generazioni precedenti dovrebbero essere due i modelli principali di ...

Non prendete impegni per il 9 ottobre : Google dovrebbe presentare i Pixel 3 : Secondo quanto riporta una fonte autorevole come Bloomberg, Google potrebbe presentare la nuova serie Pixel 3 il 9 ottobre a New York.

Google Pixel 3 - ormai si sa davvero tutto : Non si fermano più le fughe di notizie relative a Pixel 3 e Pixel 3 XL, gli smartphone che Google dovrebbe presentare al pubblico tra poco più di un mese ma dei quali ormai non è rimasto più molto da svelare. Nel corso dei giorni scorsi la Rete è stata invasa da una serie di foto e video che ritraggono la variante XL del telefono, ad alta qualità e sotto ogni angolazione; l’ipotesi è che questa piena di materiali sia dovuta a una partita ...

Ecco Google Pixel 3 e Pixel 3 XL nei mockup e render 3D di Hajek : Arrivano vari render 3D e alcuni screen mockup a svelare ancora una volta il presunto aspetto dei Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL. Nessuna particolare novità ma immagini piuttosto dettagliate che mettono ben in mostra i due presunti di Big G in dirittura di arrivo secondo diverse angolazioni.

Dopo la recensione ecco l'unboxing del presunto Google Pixel 3 XL - con nuovi sample fotografici : Dopo la recensione completa, ecco il video dedicato all'unboxing di quello che dovrebbe essere Google Pixel 3 XL, anche se inizia a sorgere qualche dubbio.

Google Pixel 3 XL potrebbe introdurre una nuova modalità Super Selfie grazie alla doppia fotocamera anteriore : Secondo alcune fonti la doppia fotocamera anteriore di Google Pixel 3 XL potrebbe servire a sfruttare una nuova modalità chiamata Super Selfie, ma ci sono […]

Google Pixel 3 XL al centro della bufera - ma come si è arrivati a questo punto? : 9to5Google ha approfondito la questione scoprendo che tramite quell'account è possibile acquistare tanto i Google Pixel 2 XL quanto i Pixel 3 XL

Nuove immagini e impressioni su Google Pixel 3 XL - sempre meno convincente : Continuano a circolare le impressioni degli utenti che in questi giorni stanno provando Google Pixel 3 XL, che continua a non convincere in nessun modo gli utenti.

Google Pixel 3 XL è già stato recensito e sembra che sul mercato nero sia anche in vendita - foto - : Ci sono stati per la verità anche altri leak provenienti da diverse parti del mondo e non riconducibili a questa stessa fonte, tanto che Google e Foxconn starebbero investigando in merito, visto il ...

Google Pixel 3 XL non ha più segreti : arriva dalla Russia la recensione completa : Google Pixel 3 XL non ha più segreti dopo la recensione che arriva dalla Russia. Ma potrebbero esserci sviluppi decisamente inattesi e clamorosi nella vicenda

Google Pixel 3 XL CONFERMATO IL NOTCH/ Non mancano le critiche sul design : GOOGLE PIXEL 3 XL con il NOTCH, la fotocamera poteva essere migliore? Con l'inserimento della doppia camera, si poteva sicuramente osare di più in termini di prestazioni fotografiche.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 22:34:00 GMT)

