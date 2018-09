agi

: RT @pentagonitaly: ?? CERCASI STAFF! Ebbene sì Stelline, questo momento è arrivato. Pentagon Italia si espande. O ci prova, perlomeno. Se… - pentagonitaly : RT @pentagonitaly: ?? CERCASI STAFF! Ebbene sì Stelline, questo momento è arrivato. Pentagon Italia si espande. O ci prova, perlomeno. Se… - FabioLiuzzi : RT @Agenzia_Italia: #Google è arrivato ad avere troppo potere? - abrilnaho : RT @pentagonitaly: ?? CERCASI STAFF! Ebbene sì Stelline, questo momento è arrivato. Pentagon Italia si espande. O ci prova, perlomeno. Se… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Trump ha torto:e il suo algoritmo non sono prevenuti nei suoi confronti. Big G non manomette le ricerche perché ha simpatie democratiche. Però. Il presidente degli Stati Uniti, forse senza rendersene conto, ha toccato un punto cruciale: ildel motore di ricerca, il suo impatto sulla diffusione delle informazioni e la sua pervasività. Il New York Times ha dedicato a questo tema un articolo firmato da Farhad Manjoo. S'intitola “Ecco la conversazione di cui abbiamo davvero bisogno per parlare di pregiudizi e”. Come a dire: Trump ha indicato la luna e si e guardato il dito. E lì hanno rivolto lo sguardo milioni di persone, pro e contro l'attuale presidente. Proviamo invece a sollevarlo. L'algoritmo non è neutrale Ne “I Soliti Sospetti”, Keyser Söze (Kevin Spacey) dice che ...