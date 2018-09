Gomorra Patrizia | Cristiana Dell’Anna si è sposata | chi è il marito Emanuele

Cristina Dell’Anna la Patrizia di Gomorra : nozze fissate si sposa il primo settembre : Mi sposo, ad annunciarlo la stessa Cristina Dell’Anna, la Patrizia Santoro di Gomorra, che in un’intervista a Vanity Fair ha datto la lieta novella. L’amore trionfa solo dopo dieci mesi in così poco tempo è riuscito a farla capitolare il fidanzato Emanuele conosciuto per caso in occasione di un decisivo Napoli-Juventus, quindi dopo il primo incontro un Capodanno galeotto in Iran. Come lei stessa spiega sul settimanale “Lì ...

Cristina Dell’Anna la Patrizia di Gomorra : nozze fissate si sposa l’1 settembre : Mi sposo, ad annunciarlo la stessa Cristina Dell’Anna, la Patrizia Santoro di Gomorra, che in un’intervista a Vanity Fair ha datto la lieta novella. L’amore trionfa solo dopo dieci mesi in così poco tempo è riuscito a farla capitolare il fidanzato Emanuele conosciuto per caso in occasione di un decisivo Napoli-Juventus, quindi dopo il primo incontro un Capodanno galeotto in Iran. Come lei stessa spiega sul settimanale “Lì ...

Anticipazioni Gomorra 4 : Ciro in dubbio - Patrizia potrebbe morire : Non è stata ancora svelata ufficialmente la data di debutto della prima puntata della quarta stagione di Gomorra, ma già ci sono diversi rumors che indicherebbero la data d'inizio della serie tv per i primi mesi del 2019. Inoltre, a confermare queste indiscrezioni è stato uno dei principali protagonisti della serie, Salvatore Esposito (Genny Savastano) che sui social ha stuzzicato i fan, rivelando il periodo d'inizio, ma anche mettendo in dubbio ...