Golpe finanziario | Nicola Porro svela il ' nemico interno'

Enrico Mentana da applausi : 'Fanatici autolesionisti' - la badilata a chi tifa per il Golpe finanziario : ... senza capire che il problema non sono Luigi Di Maio e Matteo Salvini ma la credibilità e soprattutto l'autonomia politica e finanziaria del Paese. 'Il segno dell'abbruttimento politico dell'Italia', ...

Golpe finanziario - Merrril Lynch svela il ricatto : 'Lo spread a 400 se...'. Conti e banche - verso il collasso : Italia 'ventre molle dei mercati'. I nuovi campanelli d'allarme dai buoni del Tesoro, alla vigilia del verdetto di Fitch sul rating atteso per venerdì sera, e prima di quelli di Moody's e Standard and ...

Golpe finanziario - la promessa di Mara Carfagna : 'Noi faremo di tutto perchè non si ripeta quanto accaduto nel 2011' : Manca un mese a quella che gli stessi leader di governo hanno descritto come una possibile 'tempesta perfetta' . A fine settembre, infatti, il combinato disposto delle valutazioni delle agenzie di ...

Golpe finanziario - le agenzie scaldano i motori : 'Italia alla deriva'. Tremendo effetto a catena : Settembre si avvicina e le agenzie di rating scaldano i motori del Golpe finanziario. L'inglese Fitch definisce l'Italia 'alla deriva sul debito pubblico', un antipasto alla revisione del rating ...

Golpe finanziario - Carlo Cottarelli : 'Se ci attaccano finirà peggio che nel 2011' : Carlo Cottarelli è stato presidente del Consiglio incaricato dal 28 al 31 maggio. Come giudica la politica economica del governo? 'Per un giudizio complessivo bisognerà leggere la legge di bilancio per il 2019 con le previsioni del governo su spesa e tassazione, deficit e debito, Pil e inflazione. ...

Il banchiere amico del Pd che affossa l'Italia. Golpe finanziario - le strane manovre / Guarda : Lorenzo Bini Smaghi, 61 anni, fiorentino, è un personaggio ben noto nel mondo delle banche. È stato membro del consiglio d' amministrazione della Bce e la sua resistenza ha ritardato la nomina di ...

Golpe finanziario - l'allarme dell'ex Bce Bini Smaghi : 'Cosa deve fare il governo - subito'. Bomba sulle banche : Il tempo stringe, il Golpe finanziario è dietro l'angolo. Ad ammetterlo, neppure tanto velatamente, è Lorenzo Bini Smaghi , economista ex Bankitalia e Bce e oggi presidente della banca francese SocGen ...

Paolo Savona e il Golpe finanziario : 'Dobbiamo essere pronti. Piano B per uscire dall'euro? Pure la Merkel...' : 'C'è la possibilità che si scateni una speculazione finanziaria . Per colpa degli italiani o del governo? Non mi interessa, ma l'evento può accadere'. Paolo Savona , intervistato da Bruno Vespa a ...

Golpe finanziario - iniziano a muoversi : Moody's taglia la crescita - Italia già sotto attacco : In attesa degli appuntamenti previsti per la revisione del rating sul nostro debito pubblico, Moody' s si porta avanti e rivede al ribasso le stime di crescita sull' Italia. Sia per l' anno in corso ...

Augusto Minzolini e il Golpe finanziario - la tragica profezia su Lega e M5s : 'Sono nel fortino assediato e...' : Il governo sta già apparecchiando la tavola per il grande piatto dell'autunno: il golpe finanziario . Ne è convinto Augusto Minzolini , che sul Giornale polemicamente delinea i segnali di quelli che ...

Pensioni e Golpe finanziario - l'ombra di Elsa Fornero sull'attacco all'Italia : C'è l'ombra di Elsa Fornero dietro i rischi di golpe finanziario contro l'Italia. Le manovre sui Btp , con gli investitori stranieri in fuga dai titoli italiani con un'ondata di vendite negli ultimi ...

Golpe finanziario - l'attacco all'Italia : il drammatico segnale - gli 'strani' movimenti negli ultimi 2 mesi : La quiete prima della tempesta. È questa, almeno in queste ore, la sensazione che emerge dai mercati. Lo spread dopo la puntata a 285 è tornato verso quota 262 e anche la Borsa si mantiene sulla linea ...

Paolo Savona - il clamoroso piano contro il Golpe finanziario : 'Se ci attaccano - addio Bce - ci aiuta Putin' : Tra le fila del governo si aspetta autunno con l'elmetto in testa, nella convinzione che prima o poi una tempesta finanziaria potrebbe scatenarsi sull'economia italiana e con l'impennata dello spread, mettere in difficoltà la prossima manovra economica. Giancarlo Giorgetti da settimane agita lo spauracchio del 'bunker anti-atomico' da preparare, ...