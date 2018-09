Golf | PGA Tour 2018 | Webb Simpson vola in vetta al Dell Technologies Championship davanti

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose vola in vetta al Dell Technologies - Russell Knox e Abraham Ancer inseguono : Nessun atleta made in USA sul podio dopo il primo giro del Dell Technologies Championship, torneo incluso nel circuito PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Boston di Norton, nel Massachusetts. In vetta c’è l’inglese Justin Rose, che guida la leaderboard con un giro privo di sbavature e concluso in 65 colpi, a quota -6. Rose è a caccia di un grande piazzamento che possa garantirgli la convocazione per la ...

2K games annucnia The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR : Quest'oggi è giunto l'annuncio da parte di 2K games nel quale apprendiamo dell'annuncio di The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR, l'ultima simulazione della serie la quale sarà effettuata in collaborazione con HB Studios.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale 2K, per ulteriori dettagli: New York, NY - 28 Agosto 2018 - 2K annuncia oggi che la compagnia, in partnership con HB Studios, pubblicherà The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR®, ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau non stecca nell’ultimo round. Suo il The Northern Trust : Bryson DeChambeau completa l’opera nell’ultimo round conquistando il The Northern Trust (montepremi 9 milioni di dollari). L’americano trionfa nella tappa del PGA Tour svoltasi sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus (New Jersey, Stati Uniti) con lo score complessivo di -18 (266 colpi), chiudendo con ben 4 lunghezze di margine sul connazionale Tony Finau. Completano il podio con -13 l’australiano Cameron ...

Golf - PGA Tour 2018 : rivoluzione nel terzo giro del The Northern Trust. Koepka e Lovemark scivolano indietro - DeChambeau ne approfitta e va in fuga : Classifica rivoluzionata al termine del terzo giro del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. A guidare la leaderboard ora c’è lo statunitense Bryson DeChambeau, autore di un round sensazionale in 63 colpi, che gli ha consentito di spiccare il volo e di ergersi in vetta a quota -16 con 4 lunghezze di vantaggio sul ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brooks Koepka aggancia Jamie Lovemark in testa al The Northern Trust - Francesco Molinari non supera il taglio : Brooks Koepka non si ferma più. Dopo l’accoppiata di vittorie tra US Open e PGA Championship, un duplice trionfo che lo ha proiettato nell’empireo dei grandi del Golf, il fuoriclasse statunitense si è portato in testa a metà gara del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. Koepka ha concluso il secondo giro in ...

Golf - PGA Tour 2018 : equilibrio al The Northern Trust. Ben 4 leader dopo il primo round - Molinari attardato : L’equilibrio regna sovrano dopo il primo round del The Northern Trust (montepremi 9 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus (New Jersey, Stati Uniti) vede al comando 4 partecipanti con lo score di -5 (66 colpi). Si tratta degli americani Kevin Tway, Vaughn Taylor, Jamie Lovemark e Sean O’Hair, che hanno guadagnato un colpo di margine su 13 ...

Golf - PGA Tour 2018 : equilibrio al The Northern Trust. Ben 4 leader dopo il primo round : L’equilibrio regna sovrano dopo il primo round del The Northern Trust (montepremi 9 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour in corso d’opera sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus (New Jersey, Stati Uniti) vede al comando 4 partecipanti con lo score di -5 (66 colpi). Si tratta degli americani Kevin Tway, Vaughn Taylor, Jamie Lovemark e Sean O’Hair, che hanno guadagnato un colpo di margine su 13 ...

Golf – Pga Tour : Francesco Molinari rincorre il milionario montepremi : Il Northern Trust prima delle quattro gare decisive. L’azzurro, ottavo nella speciale classifica a punti, sarà tra i favoriti sia nei tornei che nella caccia al jackpot Il Northern Trust apre la serie delle quattro gare di PlayOffs del PGA Tour che portano all’assegnazione dei dieci milioni di dollari della FedEx Cup, al primo di una speciale classifica a punti, e che concludono anche la stagione 2017/2018 del circuito statunitense. ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brandt Snedeker domina il Wyndham Championship! Webb Simpson secondo dopo una grande rimonta : Brandt Snedeker è il dominatore del Wyndham Championship, torneo del circuito PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro, nel North Carolina (USA). Lo statunitense ha confermato la sua leadership con una tornata solidissima in 65 colpi (-5), grazie alla quale è riuscito a tenersi stretta la prima posizione senza correre rischi. Snedeker ha effettuato un solo bogey e ben 6 birdie, chiudendo il ...

Golf - PGA Tour 2018 : il cattivo tempo interrompe a metà il terzo round del Wyndham Championship : Sabato sfortunato in quel di Greensboro. il terzo round del Wyndham Championship (montepremi 6 milioni di dollari) è stato sospeso causa pioggia e pessime condizioni meteo quando circa metà dei Golfisti aveva chiuso la propria prova, ma coloro i quali si trovano nella parte ala della classifica erano nel bel mezzo della prova. Leaderboard di conseguenza più che provvisoria, con Brandt Snedeker ancora primo. L’americano, sul percorso par 70 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brandt Snedker sempre in testa nel Wyndham Championship - ma la classifica si accorcia : Grazie ad un secondo round da 67 colpi Brandt Snedeker resta al comando del Wyndham Championship (montepremi 6 milioni di dollari). L’americano guida la tappa del PGA Tour con il punteggio complessivo di -12 (128 colpi), due meglio del suo più immediato inseguitore che porta il nome del connazionale Darren Andrew Points. Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) completa il podio momentaneo ...

Golf - PGA Tour 2018 : super round di Brandt Snedeker nel Wyndham Championship : A pochi giorni dall’emozionante epilogo dei PGA Championship il circuito professionistico maggiore torna compatto nei suoi ranghi dando spazio al Wyndham Championship (montepremi 6 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) dopo il primo round troviamo in testa uno scatenato Brandt Snedeker. L’americano ha chiuso infatti la prima tornata in 59 colpi con lo score di ...

Golf - Tiger Woods amaro dopo il PGA Championship : “ho fatto parecchia fatica - commessi molti errori” : Il Golfista americano ha commentato la sua prestazione nella centesima edizione degli Us Pga Championship vinta da Koepka “Ho fatto parecchia fatica e mi sono mancati almeno un paio di colpi nello score. Ho lottato duramente, perché ho commesso errori sia nel gioco lungo che nel corto e sono stato in competizione anche con la mia testa per mantenere al massimo la concentrazione. Sono stato tanto aiutato dal pubblico, che mi ha ...

Golf - Us Pga Championship : Molinari soddisfatto della sua prestazione : Us Pga Championship, Francesco Molinari si è detto contento di quanto fatto sul green del Bellerive Country Club di St. Louis “Penso che sia stato fisiologico aver avuto un rendimento non ottimale nel Wgc, ma ora posso dire di esser tornato al mio livello attuale e sono molto caricato per i prossimi impegni”. Francesco Molinari parla così della sua prestazione nella 100esima edizione degli Us Pga Championship chiusi al sesto ...