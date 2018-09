Golf – Mondiali femminili a squadre | sesto posto per le azzurre

sportfair

: Golf:Mondiali squadre,Italia per impresa - contribuenti : Golf:Mondiali squadre,Italia per impresa - ScMotorieSelmi : Golf:Mondiali squadre,Italia per impresa - ansacalciosport : Golf:Mondiali squadre,Italia per impresa. In Irlanda le azzurre Nobilio, Don e Paltrinieri | #ANSA -

(Di sabato 1 settembre 2018): un belper l’Italia, titolo agli Stati Uniti L’Italia (Alessia Nobilio, Caterina Don, Emilie Alba Paltrinieri) ha ottenuto un ottimocon 570 (-10) colpi nel World Amateur Team Championships – Espirito Santo Trophy, ossia il campionato del mondo femminile adisputato al Carton HouseClub, sui due tracciati del Montgomerie Course (par 72) e dell’O’Meara Course (par 73), a Carton Demesne in Irlanda. E’ uno dei migliori risultati delleche furono seconde nel 1996 e nel 1998. Hanno dominato le ragazze degli Stati Uniti (Jennifer Kupcho, Kristen Gillman, Lilia Vu) che hanno conquistato il titolo con 551 (-29) colpi, superando largamente il Giappone (561, -19) e la Corea (562, -18), campione uscente. Al quartocon 566 (-14) la Cina, al quinto con 569 (-11) la Germania e, dopo le, il Canada ...