Golf – Made in Denmark | occasione per Lee Westwood

Golf - European Tour 2018 : Lee Westwood davanti al Made in Denmark dopo tre giri - cinque inglesi nei primi sette : Colpi di scena in successione sull’European Tour, al Made in Denmark del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus. dopo il terzo giro, al comando c’è Lee Westwood, che ha girato in 67 colpi, 5 sotto il par quest’oggi per un complessivo -16 di torneo. Il nativo di Worksop, 45 anni compiuti ad aprile, manca da quattro anni l’appuntamento con la vittoria sul Tour europeo e da tre non vince un torneo in senso assoluto, ma per ...

Golf – Made In Denmark : Bezuidenhout leader - out Edoardo Molinari : Eurotour: Bezuidenhout in vetta nel Made in Denmark, out Edoardo Molinari. Non brillano Eddie Pepperell e Matthew Fitzpatrick in cerca di una wild card per la Ryder Cup Edoardo Molinari, unico italiano in gara, 74° con 143 (71 72, -1) è uscito al taglio per un colpo di troppo nel Made In Denmark (European Tour) sul percorso del Silkeborg Ry GC (par 72), ad Aarhus in Danimarca. E’ l’ultima gara valida per acquisire punteggio nelle ...

Golf - European Tour 2018 : Christiaan Bezuidenhout vola in testa al Made In Denmark! Lee Westwood tallona il leader - Edoardo Molinari fuori al taglio : Un sudafricano al comando del Made In Denmark, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus, in Danimarca. Christiaan Bezuidenhout è in testa alla leaderboard con 13 colpi totali sotto il par al termine di una tornata fantastica in 65 colpi (-7) che lo ha proiettato in cima alla classifica. Un vero e proprio colpaccio per il sudafricano, autore di un ...

Golf - European Tour 2018 : al Made in Denmark di Silkeborg in testa Jonathan Thomson con -8 - Edoardo Molinari lontano : Si è concluso il primo giro del Made in Denmark, in corso di svolgimento al Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus. L’unico approdo dell’European Tour in Danimarca inizia sotto il segno dell’inglese Jonathan Thomson, che ha terminato al comando il primo giro in 64 colpi, -8 rispetto al par. Dietro di lui stazionano sei giocatori, tra cui il padrone di casa Lucas Bjerregaard: essi si trovano tutti a -6. In una giornata caratterizzata ...

Golf - European Tour 2018 : Thorbjorn Olesen prova ad essere profeta in patria nel Made In Denmark - l’Italia spera con Edoardo Molinari : La straordinaria vittoria di Andrea Pavan nel D+D Real Czech Masters è ancora ben presente negli occhi e nella mente degli appassionati italiani di Golf. Ma per l’European Tour 2018 è già tempo di guardare avanti, proiettandosi verso il Made In Denmark, torneo che andrà in scena tra giovedì 30 agosto e domenica 2 settembre sul percorso par 71 del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus, in Danimarca. Svariati grandi protagonisti del circuito ...

Golf – Made In Denmark : ultimo passo verso la Ryder Cup : Al termine del Made In Denmark verranno ufficializzati gli otto giocatori ammessi di diritto nel team europeo. Poi il capitano Thomas Bjorn assegnerà le quattro wild card a sua disposizione Edoardo Molinari sarà l’unico italiano in campo nel Made In Denmark (30 agosto-2 settembre), torneo dell’European Tour che si disputa sul percorso del Silkeborg Ry GC, ad Aarhus in Danimarca. E’ l’ultima gara valida per acquisire punteggio nelle ...