Golden Retriever | carattere e prezzo

Il gatto sta per lanciarsi in una rissa - ma il suo amico Golden Retriever non ci sta. Guardate che cosa combina : È diventato virale, sui social, il video di un gatto che viene portato via da un golden retriever prima di una probabile baruffa con un altro gatto. Il felino, che sta puntando un suo simile, viene letteralmente alzato e allontanato dal cane che lo afferra per il collare. Su Twitter il video è stato pubblicato dal professore di giornalismo Joe Carter ed è stato visto più di 3 milioni di volte. L'articolo Il gatto sta per lanciarsi in una rissa, ...