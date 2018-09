Gol Nainggolan | il ritorno del ‘Ninja’ | il belga si sblocca contro il Bologna VIDEO

Gol Nainggolan - ci pensa il belga a sbloccare Bologna-Inter [VIDEO] : Bologna-Inter, Nainggolan ha sbloccato la gara del Dall’Ara al minuto 66 di gioco con un destro preciso e secco Bologna-Inter si trova sul punteggio di 0-1, grazie alla rete di Nainggolan al 66′ minuto di gioco al Dall’Ara. Il centrocampista ex Roma, si è inserito al meglio dopo un’azione insistita di Politano. Controllo e tiro al volo, una giocata rapidissima che ha sorpreso Skorupski dal centro dell’area di ...

Bologna-Inter La Diretta dalle 18 Debutto di NaingGolan - Icardi fuori : c'è Keita : L'inizio di campionato non è stato certo quello atteso dai tifosi dell'Inter, che sognavano sin da subito di essere protagonisti nelle zone alte. Un solo punto invece conquistato nelle prime due gare ...

Bologna-Inter e Parma-Juve : nerazzurri con NaingGolan - Dybala rischia la panchina : Parma-Juve- Tutto pronto per la doppia sfida di questo sabato di Serie A. Alle 18:00 Bologna e Inter scenderanno in campo con la voglia di riscattare un inizio di campionato altalenante. Gli uomini di Spalletti, ancora a caccia della prima vittoria, ritroveranno Nainggolan, il quale agirà alle spalle di Icardi nel ruolo di trequartista. Il […] L'articolo Bologna-Inter e Parma-Juve: nerazzurri con Nainggolan, Dybala rischia la panchina ...

Inter - NaingGolan c'è - scocca l'ora del Ninja - il nuovo leader : Degli appena 100 minuti giocati nel suo precampionato si è quasi persa traccia: a Lugano all'ex Roma era bastato giocare al piccolo trotto dentro il suo mondo ideale, ovvero il 4-2-3-1; a Sion si è ...

Pronostico Bologna Inter/ Ferri : NaingGolan? Ritorno importante ma i nerazzurri devono crescere - esclusiva - : Pronostico Bologna Inter: Intervista esclusiva a Riccardo Ferri sul match atteso questa sera al Dall'Ara e valido per la terza giornata della Serie A.

Lady NaingGolan a San Siro per Milan-Roma [FOTO] : 1/5 Instagram ...

Spalletti - Inter / "Il girone di Champions League? Paghiamo la quarta fascia" e su NaingGolan... : Luciano Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro sottolinea come il conto della quarta fascia si sia pagato ai sorteggi di Champions League. Poi analizza la posizione di Radja Nainggolan.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:58:00 GMT)

Inter - Spalletti : "A Bologna per vincere. NaingGolan? Non dipendiamo da un solo giocatore" : Il tecnico nerazzurro presenta la sfida di Bologna: "Stimoliamo gli avversari, ma andiamo per vincere"

NaingGolan sì o NaingGolan no? Spalletti risponde al quesito in conferenza : Nainggolan è in fase di recupero dopo l’infortunio che lo ha estromesso dall’inizio di stagione dell’Inter “Nainggolan? Quando si vuol esser una squadra forte non si può dipendere da un giocatore solo, io questi giocatori li voglio far girare, voglio avere forze fresche in campo anche se lui ha delle qualità che nelle valutazioni della passata stagione non si riscontrano in tanti giocatori. E’ uno che ha forza ...

Probabili formazioni / Bologna Inter : NaingGolan sarà titolare? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Bologna Inter: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Pippo Inzaghi non dovrebbe cambiare, Spalletti pronto a lanciare Nainggolan(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:48:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A - gli aggiornamenti : Karsdorp al posto di Florenzi. Inter - tocca a NaingGolan : Milan-Roma, Bologna-Inter e Parma-Juve. Non è un inizio per cuori deboli, quello della terza giornata di Serie A. Perché se a San Siro si attendono già risposte importanti da parte di entrambe le ...

Probabili formazioni Serie A - le ultime : NaingGolan dal 1' - Gattuso lancia Caldara : Mattia Caldara, 24 anni, difensore del Milan. LaPresse Si riparte venerdì con il big match più atteso: Milan-Roma. La terza giornata di Serie A comincia con un antipasto d'alta classifica e prosegue ...

Strootman saluta la Roma - un tifoso scrive : 'Ora vendete anche Dzeko?'. E a NaingGolan scappa il like : Ai tempi dei social ogni minima foto, like, frase o commento può generare una serie di conseguenze. Ciò avviene in particolar modo se il 'mi piace' scappa su una critica che sottolinea una certa ...

NaingGolan ed il like contro Monchi e Pallotta : anche l'ex si unisce alla bufera Roma : Strootman ha lasciato la Roma tra mille polemiche, i tifosi non sono d'accordo con le scelte della società, idem Nainggolan In casa Roma, dopo la cessione di Strootman , il tifo giallorosso si è ...