Gli imprenditori contro il governo : "Noi in piazza con i nostri operai" : Zoppas, presidente di Confindustria regionale: "Aspettiamo passi veri contro la precarietà delle aziende. Stiamo trattenendo la protesta"

Armati di machete rapinavano i laboratori tessili deGli imprenditori cinesi - 5 arresti : Le vittime imbavagliate e immobilizzate dalla banda di connazionali, minacciate anche con coltelli e accette. Sequestrate in un capannone in provincia di Prato numerose macchine per cucire, i colpi da Gorizia a Mantova, da Milano a Rovigo

Maltempo Gargano : i parlamentari M5S incontrano Gli imprenditori : I parlamentari del Movimento 5 Stelle, Marialuisa Faro, Giorgio Lovecchio e Gisella Naturale e la consigliera regionale Rosa Barone, hanno visitato questa mattina San Nicandro Garganico, Cagnano, Lido del Sole e Rodi, alcuni dei paesi colpiti dal Maltempo lo scorso 26 agosto. “Abbiamo incontrato – dichiarano i pentastellati – i sindaci dei territori colpiti e i proprietari delle aziende agricole e turistiche che hanno subito ...

Livorno come L'Aquila - Gli imprenditori : "Brinderemo all'alluvione" : Livorno come L'Aquila, gli imprenditori: "Brinderemo all'alluvione" La frase nelle intercettazioni dell'inchiesta sugli appalti pilotati che ha portato all'arresto dell'ex capo della Protezione civile della città toscana . "Lo dicevano alcuni imprenditori al telefono, ci siamo allarmati", ha spiegato il capo ...

Livorno come L'Aquila - Gli imprenditori : 'Brinderemo all'alluvione' - : La frase nelle intercettazioni dell'i nchiesta sugli appalti pilotati che ha portato all'arresto dell'ex capo della Protezione civile della città toscana . "Lo dicevano alcuni imprenditori al telefono,...

Vittorio Feltri : 'Il governo se ne frega deGli imprenditori - Salvini si dia una mossa' : Spesso giungono notizie di imprenditori ridotti in miseria a causa di tasse eccessive e costretti a chiudere bottega. Alcuni di essi si abbandonano al suicidio per disperazione. Per fortuna il numero ...

“Let my people go surfing” - filosofia di vita del fondatore di Patagonia : un libro dedicato aGli imprenditori : In principio furono i chiodi per le arrampicate nella San Fernando Valley in California. All’incirca sul finire degli anni Cinquanta. “Non dobbiamo lasciare traccia del nostro passaggio”. Il mantra di Yvon Chouinard, il fondatore e inventore di Patagonia, è lo stesso fin dal primo giorno di vita e di arrampicata. Non aveva nemmeno trent’anni anni quando attacca con il suo “chiodo fisso”: non deturpare la roccia. Yvon rinuncia alla fucina di ...

Migranti - il vescovo di Spoleto : "No aGli imprenditori della paura" : Il vescovo di Spoleto - Norcia, monsignor Renato Boccardo, ha annunciato che la diocesi che presiede ospiterà alcune famiglie composte da Migranti. Questa volontà è stata ribadita durante la celebrazione per la festività dell'Assuzione di Maria, due giorni fa.Il presule dell'episcopato umbro si è aggiunto così all'insieme degli ecclesiastici che, specie in queste ultime settimane, hanno voluto porre l'accento sulla bontà dell'accoglienza. ...

Padre e fiGlio imprenditori indagati per gestione illecita rifiuti : indagati Padre e figlio Mille metri cubi circa di asfalto macinato, pronto per il reimpiego e altri 65 metri cubi di residui di asfalto ancora da lavorare sono stati sequestrati dai carabinieri ...

Caporalato - Centinaio : sono responsabili anche Gli imprenditori : Roma, 8 ago., askanews, - anche gli imprenditori hanno delle responsabilità rispetto alla piaga del Caporalato. Lo sostiene il ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio, in un'intervista ...

'Tutti Gli imprenditori sarebbero felici di trasformare un contratto a tempo indeterminato' : Delusi e in collera. I rappresentanti delle confindustrie del nord difendono imprese e lavoratori dalle intemerate anti economiche che la Lega non sa, o non vuole, fermare La Liguria pesa per il 2,9 ...

AIR FORCE RENZI - TRENTA “RESCISSO CONTRATTO DI LEASING”/ Solo 3 voli di Scalfarotto con Gli imprenditori : Air FORCE RENZI, Ministro TRENTA "abbiamo rescisso il CONTRATTO di leasing dell'Airbus di Stato, una vergogna". La difesa dell'ex premier e l'attacco del M5s: 88 voli, Alfano il più presente(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 22:32:00 GMT)

Gli imprenditori veneti : 'Non sarà rinnovato il 22% dei contratti a termine' : Le indagini delle associazioni continuano a confermare che il provvedimento farà perdere posti di lavoro. Nuovo appello ai politici ad eliminare le criticità del testo -

Decreto dignità : le opinioni deGli imprenditori : opinioni a confronto sul tanto discusso Decreto dignità. Stasera Italia ha intervistato il presidente Confindustria Veneto Matteo Zoppas e l'imprenditore Arturo Artom , rispettivamente contrario e ...