GIUSEPPE FASANARO | RITROVATO VIVO | ERA CADUTO IN UN TOMBINO Ultime notizie Padova

Padova - ritrovato GIUSEPPE FASANARO : era in un tombino/ Ultime notizie : ricoverato in rianimazione : Montegrotto, trovato anziano scomparso da giorni: era caduto nel tombino davanti casa. Le Ultime notizie su Giuseppe Fasanaro: era stato cercato anche in fossi e canali(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 21:27:00 GMT)