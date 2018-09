Giorgetti evoca la chiusura della ditta? Appare una mossa di ingegneria finanziaria

Cda Autostrade - dossier crollo ponte Genova/ Caos revoca e nazionalizzazione : scontro Giorgetti -Governo : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova . Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Giorgetti della Lega contro Di Maio sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia Spa : Uno che si è fatto da solo, laureato in economia e commercio alla Bocconi, leghista della prima ora, nonché grande amico di Fabrizio Palenzona, a sua volta grande amico di Gavio e dei Benetton, la ...

Autostrade - Giorgetti : no termini per legge revoca concessione : Rimini, 20 ago., askanews, - Non ci sono i termini per revocare la concessione delle infrastrutture autostradali affidate ad Autostrade per l'Italia attraverso una legge. Lo ha detto il ...