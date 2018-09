Ginobili lascia l’NBA | la Terminix gli offre un contratto come disinfestatore di

sportfair

: L’eroe dei due mondi si ritira: Manu Ginobili lascia dopo quattro titoli NBA - LaStampa : L’eroe dei due mondi si ritira: Manu Ginobili lascia dopo quattro titoli NBA - Eurosport_IT : Manu Ginobili lascia il basket dopo 23 anni... GRAZIE DI TUTTO CAMPIONE! ???????? #NBA - zazoomnews : Manu Ginobili lascia il basket dopo 23 anni: tutta la carriera del ‘tanghero’ argentino tra Reggio Bologna e il mon… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Manuha appenato l’NBA, ma potrebbe aver trovato un nuovo lavoro: quello didi pipistrelli! L’aziendanon vede l’ora di ingaggiarlo dopo l’episodio del 2009 contro Sacramento All’età di 41 anni, Manuha deciso, nei giorni scorsi, di appendere casacca e scarpette al chiodo: dopo 16 stagioni in maglia Spurs, il talentuoso argentino ha deciso di ritirarsi dal mondo NBA e dal basket giocato. Quale sarà il futuro didunque? Probabilmente in panchina,assistene, forse coach oppure opinionista in qualche trasmissione televisiva. O magridi pipistrelli… si esatto, avete letto bene. Un’azienda americana, la, che si occupa di disinfestazione di ambienti da insetti ed altri animali, ha aspettato 9 anni per formulare questa proposta di lavoro a Manu. La ...