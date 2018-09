Giappone | al via il primo distributore automatico di pizza

Giappone : avviata la dismissione del reattore di Monju : Avviati ieri i lavori di dismissione del reattore sperimentale di Monju, nella provincia di Fukui, in Giappone: le operazioni, che dovrebbero concludersi con lo smantellamento dell’impianto, sono iniziati un mese più tardi del previsto a causa di problematiche relative alla strumentazione e ai macchinari. Il reattore di Munju, che produce più combustibile nucleare di quanto ne impieghi per il suo funzionamento, era al centro del programma ...

Viaggio semiserio nel Giappone moderno e della tradizione : applausi per l'evento del Rotary club di Termoli : Stavolta, nella location del relais "I dolci grappoli" di Larino, il tema della conferenza è stato il mondo dei viaggi in Oriente, un racconto semiserio nel Giappone moderno e della tradizione. ...

Estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del cambiamento climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...

Ue-Giappone - storico accordo : al via intesa di libero scambio : Gli Stati Uniti si isolano, l'Unione Europea stringe nuove amicizie. E così, dopo la pioggia di dazi su alluminio e acciaio imposti da Washington, Bruxelles ora guarda all'Asia e firma un accordo commerciale con il Giappone. L'intesa - la più importante mai firmata dall'Ue - è destinata a creare la più grande area di libero scambio al mondo e risponde - sul piano politico - al crescente protezionismo degli Stati Uniti."Con il più grande accordo ...

Giappone e Ue mandano un segnale a Trump : via i dazi - firmato l'accordo commerciale di libero scambio : E' stato firmato a Tokyo l'accordo di libero scambio tra Ue e Giappone, il maggiore accordo mai negoziato tra le due aree economiche, con lo sottoscrizione di diverse intese politiche su una serie di temi regionali e multilaterali. A firmare, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il premier Giapponese Shinzo Abe."Con il più grande accordo di commercio bilaterale di sempre, ...

Giappone - 156 morti per le alluvioni : il premier Abe annulla il suo viaggio : Sebbene si sia verificata un'interruzione delle precipitazioni nelle ultime ore, l'Agenzia meteorologica nazionale ha avvertito del rischio di nuove frane e smottamenti. Il governo ha mobilitato ...

Giappone - 141 morti per le alluvioni : il premier Abe annulla il suo viaggio : Sebbene si sia verificata un'interruzione delle precipitazioni nelle ultime ore, l'Agenzia meteorologica nazionale ha avvertito del rischio di nuove frane e smottamenti. Il governo ha mobilitato ...

Giappone - 126 morti nelle alluvioni : migliaia di sfollati/ Ultime notizie video : Abe rinvia trattato con Ue : Alluvione in Giappone: salgono ad oltre 100 le vittime del maltempo, almeno 50 i dispersi. Il premier Shinzo Abe sospende gli impegni per recarsi nelle zone colpite.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:10:00 GMT)

