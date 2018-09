Giallo a Roma | auto rubata insegue ed investe un' anziana | grave la donna

Milan-Roma - le pagelle dei Giallorossi : Nzonzi - errore fatale. Pastore è un fantasma : dal nostro inviato MILANO Le fasce sono mezze rotte, l'attacco è spuntato. La difesa balbetta, il portiere è a due facce. Nzonzi bene, ma l'errore è fatale. OLSEN 5,5 Interventi buoni su Higuain, Suso ...

Settantenne investita due volte a Roma - Giallo sull’agguato : La vittima è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. L’auto, rubata a marzo, è stata bruciata vicino al luogo dell’investimento. Si indaga sulle conoscenze della donna, un’immobiliarista con il marito, dal quale si è separata da poco

Milan-Roma 2-1 : Cutrone punisce i Giallorossi al 95? ?Inutile il gol di Fazio : La Roma perde con il Milan in trasferta (1-2) e resta a quota quattro punti in classifica dopo tre giornate di campionato. Decidono le reti di Kessié, di Fazio e di Cutrone, arrivata al...

A Roma apre uno Juventus Store. Proprio davanti a quello Giallorosso : La rivalità ora diventa anche cittadina. La Juventus sta per aprire uno store a Roma, e Proprio di fronte a un punto vendita ufficiale del club giallorosso. Accade a via Nazionale dove, al civico 55, ...

ROMA - Giallo ALLA BALDUINA : 70ENNE INVESTITA PIÙ VOLTE DA AUTO RUBATA/ Ultime notizie : è caccia al conducente : ROMA, AUTO schiaccia anziana contro garage ALLA BALDUINA, poi fugge. Ultime notizie, GIALLO nella capitale, dove una signora di 70 anni è in fin di vita dopo essere stata INVESTITA(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Milan-Roma - Giallorossi in campo con la terza maglia : “la storia della Città Eterna è il tema centrale” : La società del presidente Pallotta utilizzerà nell’anticipo della terza giornata di serie A la terza maglia La Roma e la Nike lanciano la nuova terza maglia per la stagione 2018-2019. Il kit, il cui colore principale è il giallo, sarà indossato dalla squadra di Di Francesco per la prima volta in Milan-Roma, in programma questa sera alle 20.30 a San Siro. “L’ineguagliabile ricchezza della storia della Città Eterna è il ...

Roma - crolla il tetto della chiesa : il Giallo del restauro del 2014 : Il prezioso tetto collassato della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami era stato restaurato nel 2014. Quattro anni fa la copertura di tegole e il soffitto ligneo dorato a cassettoni del Seicento...

Girone Roma / Sorteggio Champions League 2019 - gli avversari : il Real Madrid per i Giallorossi : La Roma sta per conoscere le avversarie nel Girone della Champions League 2018-2019: per i giallorossi la grande speranza è quella di ripetere la semifinale giocata lo scorso anno(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:38:00 GMT)

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali in arrivo - criticità codice Giallo : “Dal pomeriggio del 31 agosto si prevedono precipitazioni irregolari, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, più consistenti sulle aree di bassa pianura prossime al corso del Po. Dalla serata intensificazione dell’attività temporalesca che potrà essere anche di forte intensità, più probabile sul settore occidentale della regione“: la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo ...

Roma-Atalanta - tifoso Giallorosso ferito a Napoli : Ancora un episodio di tifo violento, destinato a scatenare polemiche. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”, ieri sera, a Napoli, un turista romano è stato ferito al volto con un bicchiere dopo aver esultato per il gol della Roma. La vittima ha raccontato di aver gioito al gol della sua squadra del cuore e di essere stato colpito alla fronte da un bicchiere lanciato da un gruppo di ragazzi che assisteva al match ...

Roma - Pastore si gode il primo gol in maglia Giallorossa : “continuo a lavorare per migliorare ancora” : primo gol con la maglia della Roma ieri per Pastore, l’ex Psg ha sbloccato di tacco la gara contro l’Atalanta “primo gol in casa, si continua a lavorare per essere migliori. Forza Roma”. Sono le parole postate su twitter dal centrocampista della Roma, Javier Pastore, autore ieri di un gol di tacco al 2′ di gioco contro l’Atalanta all’Olimpico. (ADNKRONOS)L'articolo Roma, Pastore si gode il primo ...