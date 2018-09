Germania | esplosione in una raffineria | 8 feriti Video ultime notizie | evacuate 2000

Germania : esplosione in raffineria a Vohburg - almeno 8 feriti : Un’ esplosione in una raffineria in Germania , a Vohburg : secondo quanto riportato da Bild, almeno 8 persone sono rimaste ferite, di cui 3 ingravi condizioni. Circa 1800 residenti sono stati evacuati, mentre a chi vive nel raggio di circa 20 km è stato chiesto di chiudere porte e finestre. Sul posto circa 200 vigili del fuoco. L'articolo Germania : esplosione in raffineria a Vohburg , almeno 8 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Germania : esplosione in palazzo - 25 feriti : ANSA, - BERLINO, 24 GIU - Venticinque persone sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad un' esplosione in un palazzo residenziale a Wuppertal, in Germania : lo ha reso noto la polizia locale, ...

C'è stata un'esplosione in un palazzo di Wuppertal - in Germania : ci sono almeno 25 feriti : C'è stata un'esplosione in un palazzo residenziale di Wuppertal, in Germania: secondo le prime informazioni almeno 25 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. La polizia ha detto che potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie