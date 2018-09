Gavi | per la stagione teatrale arrivano anche Lella Costa ed Edoardo Leo

Autostrade - Gavio batte tutti : per la Milano-Torino garantiti rendimenti del 7 - 16% netto : Altro che Benetton. Il vero campione dei rendimenti stellari garantiti dalle concessioni autostradali è il gruppo Gavio che con la Milano-Torino, autostrada da record per i tempi realizzazione, è riuscito a spuntare un tasso di remunerazione del capitale investito del 10,52% lordo che al netto delle tasse è del 7,16 per cento, contro il 10,21% lordo (6,85% netto) di Autostrade per l’Italia. Dai Piani economico-finanziari delle concessioni ...

Non solo Autostrade per l'Italia. Anche per Gavio e Toto rendimenti garantiti elevati : Le convenzioni sottoscritte con alcune delle maggiori società concessionarie italiane prevedono rendimenti garantiti simili a quello assicurato ad Autostrade per l'Italia (10,21% lordo e 6,85% netto). È quanto emerge dai Piani economico-finanziari resi pubblici.In particolare, Strada dei Parchi del Gruppo Toto ipotizza un tasso di remunerazione del capitale investito del 9,71% lordo (6,25% netto) mentre la Satap Tronco A4 del ...

Itinera - Gavio - vince due dare in Usa per 600 mln dollari : Roma, 27 ago., askanews, - Itinera, società di grandi opere del Gruppo Gavio, comunica che la propria controllata statunitense Halmar International è risultata prima classificata nell'ambito della ...

Atlantia a picco perde il 25% - giù anche Gavio. Benetton : «Faremo di tutto per la verità» : Atlantia entra agli scambi a Piazza Affari, dopo non essere riuscita a fare prezzo in avvio di seduta. Il titolo perde il 25% a 17,57 euro, dopo il crollo del ponte Morandi e la decisione del governo...

Atlantia a picco - non fa prezzo in Borsa - giù anche Gavio. Benetton : «Faremo di tutto per la verità» : I titolo azionari Atlantia non riescono a far prezzo in avvio di seduta dopo il crollo del Ponte Morandi sull'autostrada A10 in gestione alla controllata Autostrade per l'Italia e il...

Gavio continua a crescere con le autostrade. Ma Itinera Costruzioni ha ordini per 4 miliardi di euro : Con Ardian avremo più opportunità di aggiudicarci appalti di maggiori dimensioni in tutto il mondo'. È un cambio di passo netto quello che lui e il cugino Marcello stanno imprimendo alla holding, ...

