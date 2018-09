Gattuso soddisfatto del suo Milan | “abbiamo saputo soffrire! Higuain fondamentale Vi

sportfair

(Di sabato 1 settembre 2018) Intervistato nel post gara di-Roma, Rinoha speso delle belle parole per la prestazione dei rossoneri, elogiando la partita die Biglia, nonchè i meriti di tutta la squadra Ilbatte 2-1 la Roma, con un gol al ’95 e trova i primi 3 punti della sua stagione. Vittoria convincente per i ragazzi di, apparsi in netto miglioramento dopo la sconfitta subita in rimonta per 3-2 dal Napoli.nel post gara, ha analizzato la situazione del suocon lucidità: “sonoperché già contro il Napoli non avevamo demeritato. Abbiamo sfidato due squadre forti nei primi 90′ e abbiamo dimostrato di potercela giocare. Ma non si può parlare di svolta perché siamo soltanto alla seconda partita stagionale. Detto questo, dobbiamo ancora diventare squadra, oggi abbiamosoffrire, ma i carichi di lavoro degli ultimi ...