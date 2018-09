Garmin Vivosmart4 per lo sport | ma anche per monitorare le diverse funzioni del corpo

laragnatelanews

(Di sabato 1 settembre 2018)presenta vívosmart 4, la nuova, sottile e intuitiva fitness band, per avere sempre sotto controllo il nostro livello di attività fisica e benessere quotidiano. Non solo conteggio dei passi compiuti durante una giornata e dei piani di scale saliti (con relativo calcolo delle calorie bruciate dalla mezzanotte) mamisurazione del livello di saturazione di ossigeno nel sangue durante la notte, per un’analisi precisa delle fasi del sonno, tramite il sensore Pulse Ox integrato. L’innovativa fitness band disarà presentata in anteprima alla fiera internazionale dedicata alla tecnologia IFA di Berlino, dove l’azienda sarà presente allo Stand 227/Hall 4.2. Conoscere il proprio livello di energiavívosmart 4 introducela nuova funzione Body Battery che permette di misurare in qualsiasi momento, in combinazione con i ...