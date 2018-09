FUNERALI JOHN MCCAIN | TRUMP ASSENTE Ultime notizie | presidente Usa è a giocare a golf

Ai FUNERALI di John McCain la figlia attacca Trump assente : “L’America è sempre stata grande” : «L’America di John McCain non ha bisogno di essere rifatta grande, perché l’America è sempre stata grande». Meghan McCain, la figlia del senatore dell’Arizona, non ha mai citato il presidente Trump durante i funerali del padre, che si sono svolti oggi alla National Cathedral di Washington. Come del resto hanno fatto tutti gli oratori chiamati a da...

FUNERALI JOHN McCain - la figlia Meghan contro Trump : “L’America di mio padre è sempre stata grande” : “L’America di John McCain non ha bisogno di essere resa grande di nuovo. Perché è sempre stata grande“. Così Meghan McCain, visibilmente commossa, ha iniziato il suo intervento al funerale del padre, l’ex senatore repubblicano morto lo scorso 26 agosto per un tumore al cervello. Le parole della ragazza sono state interpretate come una chiara stoccata al presidente Trump – il cui slogan è “Make America Great ...

Washington - Trump non parteciperà ai FUNERALI del senatore John McCain : Donald Trump non parteciperà ai funerali del senatore repubblicano John McCain a Washington che si terranno nel fine settimana. Ad annunciarlo è Rick Davis, portavoce del senatore e suo ex campaign manager per le presidenziali. “Il presidente non assisterà, da quello che sappiamo, ai funerali”, ha dichiarato in una conferenza stampa in Arizona. Prima della morte, avvenuta il 26 agosto scorso, McCain aveva fatto sapere che non voleva ...