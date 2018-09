Forza Italia resiste e vuole un vertice con la Lega su Rai e regionali

Un partito unico a destra? I 24 anni di alleanza (burrascosa) tra Lega e Forza Italia E Silvio resiste all’Opa ostile : Il primo patto Berlusconi-Bossi nel ‘94, poi abbracci, vittorie, liti e sconfitte. Poi l’addio alla parola «Nord» e la svolta sovranista: oggi Salvini rivendica la leadership di un partito unico

Salvini pronto a cambiare nome alla Lega. In Lombardia prove di fuga da Forza Italia : Lega Nazionale suona bene? Al momento, è il nome più gettonato per la «nuova» Lega, partito unico, o almeno egemone, di tutto il centrodestra. Anche Lega Italia piace, molto sovranista, ma purtroppo già scelto per il suo partitino da Carlo Taormina prima della svolta grillina. Per un mazziniano Lega dei popoli, che richiama la Lega delle Leghe anti...

Alessandra Mussolini - il siluro contro Forza Italia : 'Chi la sta mandando in rovina' : Poi anche per una scelta politica, perché mi riconosco appieno nelle posizioni di questo governo e soprattutto in quelle di Salvini per quello che sta facendo per l'Italia. Stando in Europa so quanto ...

SALVINI FONDA PARTITO UNICO DEL CENTRODESTRA?/ Il 5 settembre può 'morire' la Lega : opa su Forza Italia? : SALVINI FONDA PARTITO UNICO del CENTRODESTRA? Il 5 settembre la sentenza sui conti della Lega sequestrati. L'ipotesi che il Carroccio 'muoia' e la pis

Giorgia Meloni - la pazzesca indiscrezione : 'Nel governo con il M5s' - Forza Italia polverizzata : Può darsi che dovremmo uscire da questa situazione di stallo, ma non dipenderà solo da noi, dipende da come evolverà la politica del governo. Se dovesse evolvere in peggio, avremmo una linea sempre ...

Regionali 2020 : Michele Emiliano "chiede in sposa" Forza Italia - ma lei deve pensarci : Una brodaglia moderata, antisovranista sempre più tendente a sinistra che, pur di contrastare la politica del cambiamento è disposta a rinnegare anche la propria identità politica. Ed è così, perché ...

Genova è nel caos E Forza Italia stoppa i deliri statalisti M5s : Restituire la normalità alla gente di Genova. Ripristinare al più presto le vie d'accesso alla città. Dare immediato respiro all'economia genovese ma anche a quella Italiana, visto che quello del capoluogo ligure è il secondo porto d'Italia per traffico di merci, dopo Trieste. 'Il governo faccia tutte le sue valutazioni, ma il ...

Rai : Forza Italia aspetta un segnale da Salvini per la presidenza - mentre Di Maio frena sulla privatizzazione : mentre le cronache riferite dal Corriere della sera narrano di "forzisti" irritati rispetto a ciò che ha detto il Ministro Toninelli riferendosi ai governi passati durante l'audizione del Ministro per le infrastrutture rispetto al crollo del ponte Morandi a Genova, si avvicina settembre e con il nono mese dell'anno, per arrivare ad argomenti più strettamente televisivi, anche la molto probabile soluzione al pasticcio presidenza Rai, che ...

Sul ponte Morandi di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Tensione con Forza Italia e Lega : Ribaltare il sistema, puntando sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...