Formula 1 GP Monza | l' orgoglio di Arrivabene | ' Prima fila che ricorderò per sempre'

Formula 1 GP Monza - Vettel : 'Non ho fatto un giro perfetto - ma grande risultato per il team' : In altre occasioni avevo fatto dei giri migliori" ha concluso il quattro volte campione del mondo. "Non è stato un giro abbastanza buono per conquistare la pole. Fortunatamente sono secondo e non ...

Formula 1 - qualifiche GP Monza : doppietta Ferrari - primo Raikkonen : Formula 1, qualifiche GP Monza: doppietta Ferrari, primo Raikkonen Prima fila tutta rossa nel Gran Premio di casa per il Cavallino: dietro al finlandese (autore di un giro veloce a 1:19.119) ci sono Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Domani, alle 15.10, la gara. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Formula 1 : tripudio a Monza - prima fila tutta Ferrari - Raikkonen in pole davanti a Vettel : tripudio Ferrari a Monza. La Rossa vola sul circuito di casa e non solo dopo otto anni si riprende la pole position, ma riesce anche a fare doppietta, un evento che i milioni di tifosi del Cavallino in tutto il mondo aspettavano addirittura dal 2000. ...

Formula 1 - GP Monza. Raikkonen : 'Non potevo scegliere posto migliore per la pole' : "Non potevo scegliere posto migliore per fare la pole, davanti ai nostri tifosi e al pubblico di casa". Così Kimi Raikkonen ha commentato la sua pole position conquistata all'ultimo secondo sul ...

La gara comincerà alle 15.10 di domenica 2 settembre

Formula 1 - Prima fila tutta Ferrari a Monza : Raikkonen davanti : Missione compiuta: la Ferrari, grande favorita alla vigilia delle qualifiche, ha conquistato tutta la Prima fila del Gran Premio d'Italia, suscitando il boato del pubblico di Monza. Ma la sorpresa è stata la pole position di Kimi Raikkonen, mentre tutti si aspettavano davanti Vettel. La seconda fila sarà occupata dalle Mercedes di Hamilton e Bottas, battute all'ultimo istante. Un risultato inaspettato, visto che Vettel è stato costantemente il ...

