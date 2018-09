Formula 1 | Gp Monza | le qualifiche in diretta Le Ferrari di Vettel e Raikkonen in pista

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Gp Italia 2018 Monza - via alla lotta per la pole position! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Italia 2018 Monza: la lotta per la pole position vedrà ancora protagonisti Vettel e Hamilton? La sfida Ferrari Mercedes entra nel vivo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Formula 1 Libere3 Monza - Vettel davanti - ma Hamilton è incollato : Il duello Vettel-Hamilton si rinnova pure nelle Libere3. Pioggia in mattinata, ma pista asciutta: sotto il sole, ma con nuvoloni neri che potrebbero anche scaricare il loro contenuto in qualifica, il ...

Formula 1 - GP di Monza : prove libere 3 e qualifiche in diretta LIVE : Dopo la giornata di venerdì contrassegnata dalla pioggia al mattino e dallo spaventoso incidente di Ericsson al pomeriggio, si torna in pista a Monza per le terze prove libere e le qualifiche per la ...

Formula 1 - GP d'Italia : la guida del pilota per Monza : Circuito veloce e che richiede tanta potenza. La Formula 1 è finalmente in Italia per la quattordicesima tappa della stagione e qui vi sveliamo tutti i segreti del circuito "Autodromo Nazionale di ...

Formula 1 - GP Italia. Aero-sfida a Monza tra Ferrari e Mercedes : Ferrari conferma il pacchetto vincente di Spa Per il GP di casa la Ferrari non ha portato in pista grosse novità tecniche ma ha utilizzato la vettura nella stessa configurazione vista nel vittorioso ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video RAI qualifiche live : pole position e tempi (Gp Italia 2018 Monza) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Italia 2018 Monza: cronaca e tempi delle sessioni sul mitico circuito brianzolo (oggi sabato 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 02:00:00 GMT)

Gran Premio Monza Formula Uno : dove vedere la gara in Tv e in streaming : dove vedere Gran Premio Monza Formula Uno Tv streaming. E’ arrivato uno dei momenti più attesi della stagione per tutti gli appassionati di motori, il Gran Premio di Monza di Formula Uno, dove la Ferrari conta sempre di dare il massimo davanti a tutti i suoi tfosi. Il momento è particolarmente favorevole per Sebastian Vettel, […] L'articolo Gran Premio Monza Formula Uno: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da ...

Formula 1 - GP Monza. Hamilton ammette : 'Siamo ancora dietro alla Ferrari' : ... ma sembrava uno di quei giorni in ufficio quando non c'è molto lavoro da fare " a un certo punto ho schiacciato un pisolino nella macchina!" ha scherzato il campione del mondo in carica, prima di ...

Formula 1 - GP Monza : l'analisi tecnica delle prove libere del venerdì : Ferrari vs Mercedes fin dalla mattina La Ferrari, dopo le prove libere 1, si conferma la favorita in questo fine settimana sulla pista di casa con una Mercedes che è vicina a livello prestazionale ma, ...