Formula 1 | GP di Monza | prove libere 3 e qualifiche in diretta LIVE

Formula 1 - GP d'Italia : la guida del pilota per Monza : Circuito veloce e che richiede tanta potenza. La Formula 1 è finalmente in Italia per la quattordicesima tappa della stagione e qui vi sveliamo tutti i segreti del circuito "Autodromo Nazionale di ...

Formula 1 - GP Italia. Aero-sfida a Monza tra Ferrari e Mercedes : Ferrari conferma il pacchetto vincente di Spa Per il GP di casa la Ferrari non ha portato in pista grosse novità tecniche ma ha utilizzato la vettura nella stessa configurazione vista nel vittorioso ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Italia 2018 - lotta per la pole position (Monza) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Italia 2018 Monza: la lotta per la pole position vedrà ancora protagonisti Vettel e Hamilton? La sfida Ferrari Mercedes entra nel vivo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Diretta Formula 1/ F1 streaming video RAI qualifiche live : pole position e tempi (Gp Italia 2018 Monza) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Italia 2018 Monza: cronaca e tempi delle sessioni sul mitico circuito brianzolo (oggi sabato 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 02:00:00 GMT)

Gran Premio Monza Formula Uno : dove vedere la gara in Tv e in streaming : dove vedere Gran Premio Monza Formula Uno Tv streaming. E’ arrivato uno dei momenti più attesi della stagione per tutti gli appassionati di motori, il Gran Premio di Monza di Formula Uno, dove la Ferrari conta sempre di dare il massimo davanti a tutti i suoi tfosi. Il momento è particolarmente favorevole per Sebastian Vettel, […] L'articolo Gran Premio Monza Formula Uno: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da ...

Formula 1 - GP Monza. Hamilton ammette : 'Siamo ancora dietro alla Ferrari' : ... ma sembrava uno di quei giorni in ufficio quando non c'è molto lavoro da fare " a un certo punto ho schiacciato un pisolino nella macchina!" ha scherzato il campione del mondo in carica, prima di ...

Formula 1 - GP Monza : l'analisi tecnica delle prove libere del venerdì : Ferrari vs Mercedes fin dalla mattina La Ferrari, dopo le prove libere 1, si conferma la favorita in questo fine settimana sulla pista di casa con una Mercedes che è vicina a livello prestazionale ma, ...

Formula 1 - GP Monza. Vettel ammette : 'Ho esagerato io sulla Parabolica - ma la macchina va'. Kimi : 'Proviamo a vincere' : Sebastian Vettel è stato assoluto protagonista del pomeriggio di libere a Monza. In mattinata ha dovuto sostituire il cambio della sua Ferrari, quindi nel pomeriggio su pista asciutta ha registrato il ...

Formula 1 - GP d'Italia : dove si fa il tempo a Monza? : Se l'Eau Rouge rappresenta il punto più iconico del circuito di Spa-Francorchamps, soprattutto per le variazioni altimetriche che la caratterizzano, un'immagine - anzi ci sembra più corretto dire, un ...

Formula 1 - Monza : Vettel : "È successo di tutto - ma la Ferrari va bene" : Giornata di alti e bassi per Vettel a Monza, chiusa in vetta con il miglior tempo dopo un paio di contrattempi. Il primo, al mattino, con la sostituzione del cambio che gli ha fatto saltare buona ...

Formula 1 - GP Monza : la sequenza dell'incidente di Ericsson. FOTO : La gara domenica 2 settembre alle 15.10 , pre dalle 13.30, LA RICOSTRUZIONE dell'incidente DI ERICSSON LA CRONACA DELLE LIBERE DEL VENERDÌ

Formula 1 - Gp Monza : pauroso schianto per Ericsson durante le prove. La sua Sauber è distrutta - il pilota illeso [VIDEO] : Ha perso improvvisamente il controllo della sua Sauber Alfa Romeo in fondo al rettilineo ed è andato a sbattere violentemente contro le barriere. Dopo l’impatto frontale, la monoposto di Marcus Ericsson si è ribaltata più volte sotto gli occhi dei commissari che hanno rischiato di essere colpiti. La vettura è distrutta ma il pilota è uscito fortunatamente illeso e sulle sue gambe dall’abitacolo, anche grazie all’Halo che gli ha protetto la ...