Fitch | Tria | li convinceremo con le azioni

Tria sulle valutazioni di Fitch : 'Ci saranno azioni' per convincere agenzie rating : 'Tra poco non ci sarà più il problema di convincere su azioni future, ma ci saranno le azioni' per rassicurare le agenzie di rating. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un incontro con la stampa italiana a Shanghai, commentando la revisione da stabile a negativo dell'outlook sull'Italia da parte dell'agenzia Fitch che ha lasciato ...