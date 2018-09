Fitch conferma rating BBB dell' Italia Outlook da ' stabile' a ' negativo' Rischio

Fitch conferma rating Italia a 'BBB' - outlook a negativo da stabile : New York, 1 set., askanews, - Fitch ha tagliato a 'negativo' da 'stabile' l'outlook per la tenuta creditiza del nostro Paese, su cui il rating è rimasto pari a 'BBB'. Lo ha annunciato l'agenzia in un ...

Italia - Fitch conferma il rating a BBB<br>Il Ministro Tria : "Parleranno i fatti" : Il rating sovrano dell'Italia è stato confermato da Ficth a BBB (livello medio basso) con outlook, cioè la prospettiva di medio periodo, che è però passato da "stabile" a "negativo". Il giudizio dell'agenzia di rating, arrivato nella tarda serata di ieri a mercati ormai chiusi, parla chiaro: il debito pubblico dell'Italia resterà molto elevato e il Paese sarà "più esposto a potenziali shock".Tra le criticità sottolineate da Fitch troviamo la ...

Fitch conferma il rating per Italia - ma con "outlook" negativo : Nel report si sottolinea l'aumento del rischio anche a causa delle "notevoli differenze politiche tra i partner di coalizione" dell'esecutivo. Non si esclude un ritorno alle urne. Nonostante "l'avversione di parti del governo nei confronti dell'euro", sono basse le probabilità dell'uscita dell'Italia dall'Ue

Fitch conferma il rating dell’Italia e abbassa l’outlook da stabile a negativo : Pesa il clima di incertezza: gli impegni presi con il contratto di governo costano troppo. L’agenzia: “Non ci aspettiamo che il governo porti a termine il suo mandato, possibili elezioni entro il 2019”

Fitch conferma il rating Italia. Ma abbassa outlook da 'stabile' a 'negativo' : Il monito: "Gli impegni del governo non coerenti col debito pubblico. Aumenta possibilità di voto anticipato in Italia". Palazzo Chigi: valutazione ampiamente giustificata Borsa, spread sopra 290 ...

