Firmato il Protocollo d' Intesa | Memorandum | tra i Costruttori Iblei di ANCE e i colleghi

Venezia come Cannes : Firmato un protocollo sulla parità di genere : Una sola regista in concorso, l'australiana Jennifer Kent, un 22% di film diretti da donne proposti alla selezione della Mostra del cinema, Venezia sarà pure contraria alle quote di genere perché l'arte non dovrebbe averne ma un problema di rappresentanza c'è e pure bello forte. Che non riguarda solo il festival ma tutta il settore: "Dati di fatto che corrispondono ad una situazione evidentemente sbilanciata e inaccettabile" ...

Venezia - cos’è il protocollo sulla parità di genere Firmato dalla Mostra del cinema : Il direttore della Mostra del cinema Alberto Barbera e il presidente della Biennale Paolo Baratta (foto: Getty) In questi mesi uno dei temi più caldi nell’industria dell’intrattenimento, e in particolare in quella cinematografica, è sicuramente la parità di genere. Se n’è discusso molto anche in relazione alla Mostra del cinema di Venezia che, per il secondo anno consecutivo, ha attirato diverse critiche per la scarsa ...

Medicina a Lecce : progetto allo studio - non è stato Firmato alcun protocollo d'intesa : Ciò testimonia tra l'altro come i nostri due Atenei siano passati, sulla base di una forte volontà politica di noi Rettori, da una logica competitiva a una logica collaborativa, nell'interesse del ...

Guida autonoma - Firmato Protocollo d’intesa. Torino sarà il laboratorio d’Italia : Sebbene sia una tecnologia che ci interesserà solo tra diversi anni, da oggi anche l’Italia ha il suo hub per la sperimentazione della Guida autonoma. E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra il Ministero dei Trasporti e la Giunta Comunale di Torino, che di fatto abilita il capoluogo piemontese a diventare il laboratorio per la mobilità “robotizzata”. A sottoporsi ai test non saranno solo le auto, con i loro ...

"TERRE DI ARISTEO" : Firmato Protocollo INTESA REGIONE-DISTRETTO : visualizza articoli simili Close Cronaca DECOMMISSIONING ITREC ROTONDELLA, RIUNITOSI TAVOLO TRASPARENZA 1 giorno ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

'Italia Top Destination' Obiettivo Cina. La Puglia a Pechino per attirare turisti cinesi - Firmato il protocollo di intesa con CITS e le ... : E saranno indubbi i benefici e i vantaggi per l'economia e il lavoro in Puglia, anche per artigianato e commercio. Un percorso che Pugliapromozione sta perseguendo grazie al Piano strategico del ...

Regione Lazio : Firmato Protocollo intesa con Arpa Lazio e Corepla : Regione Lazio. Obiettivo: ridurre il fenomeno del marine litter nel litorale laziale a partire dalla gestione degli imballaggi in plastica nella Regione. firmato il protocollo di intesa tra Regione Lazio, Arpa Lazio e Corepla. Al via interventi sperimentali nei porti e attività di sensibilizzazione nelle scuole. Questa mattina nella biblioteca della Giunta Regionale “Altiero Spinelli” viene firmato il protocollo di intesa tra Regione Lazio, Arpa ...

Bracconaggio sul Po - Firmato il protocollo interregionale : MONTICELLI firmato, stamattina a Isola Serafini, un protocollo interregionale per la tutela del fiume Po contro il Bracconaggio. 'Oggi sono stati presentati gli importanti risultati del progetto ...